H ανάλυση του «Referee Channel» για το πέναλτι του Αντονίσε: «Δεν υπάρχει παράβαση» (vid)

Ο Σουηδός διαιτητής, Βίκτορ Καριμιάν μέσα από την σελίδα «Referee Channel», που αριθμεί χιλιάδες ακόλουθους, ανέλυσε την φάση με το πέναλτι που δόθηκε για χέρι του Αντονίσε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά.

Ο Σουηδός ρέφερι στην ανάλυσή του εξήγησε τους λόγους που θεωρεί ότι δεν θα έπρεπε να δοθεί το πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού, επικαλούμενος τα κριτήρια της IFAB.

Θυμίζουμε ότι ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ματσούκα, υπέδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι του Αντονίσε, μετά από παρέμβαση του VAR, Παπαδόπουλου και on field review της φάσης.

Αναλυτικά η ανάλυση του Βίκτορ Καριμιάν:

«Ο τερματοφύλακας ακούμπησε την μπάλα στην προσπάθειά του να την αποκρούσει και έπειτα αυτή ακούμπησε στο χέρι του αμυνόμενου. Σύμφωνα με τα κριτήρια της IFAB, αυτό δεν θεωρείται παράβαση. Επίσης, βλέπουμε πως ο αμυνόμενος προσπαθεί να κλωτσήσει την μπάλα και είναι φυσικό το χέρι να βρίσκεται σε κίνηση. Παρ’ όλα αυτά, βλέπουμε πως ο παίκτης προσπαθεί να “κολλήσει” το χέρι στο σώμα του και η μπάλα ακουμπάει κατά λάθος σε αυτό. Συνεπώς, το χέρι του βρίσκεται σε φυσική θέση την ώρα που προσπαθεί να απομακρύνει την μπάλα.

Η οδηγία της UEFA είναι πως, όταν η μπάλα κατευθύνεται προς την εστία και βρίσκει σε χέρι, είναι πέναλτι, ακόμη κι αν το χέρι δεν βρίσκεται σε φυσική θέση. Όμως, αυτό πάει εντελώς κόντρα στην IFAB, η οποία αναφέρει πως, αν ένας παίκτης εμποδίζει την μπάλα να καταλήξει στο δικό του τέρμα με το χέρι/βραχίονα, αλλά δεν αγγίζει σκόπιμα την μπάλα και δεν κάνει το σώμα του αφύσικα μεγαλύτερο, δεν αποτελεί παράβαση χεριού.

Όπως φαίνεται από τις γωνίες λήψης, η μπάλα δεν κατευθυνόταν προς την εστία μετά την επέμβαση του τερματοφύλακα και, με δεδομένο πως το χέρι βρίσκεται σε φυσιολογική θέση και δεν υπάρχει σκόπιμη επαφή με αυτό, δεν υπάρχει παράβαση. Σε αυτή την περίπτωση, ο VAR λανθασμένα κάλεσε τον διαιτητή και εκείνος λανθασμένα καταλόγισε πέναλτι και έδειξε κίτρινη κάρτα στον αμυνόμενο, αφού το παιχνίδι έπρεπε να συνεχιστεί».

Ο κανονισμός της IFAB, που επικαλέστηκε ο Σουηδός διαιτητής αναφέρει:

«Δεν είναι παράβαση χεριού όταν ένας παίκτης χτυπηθεί στο χέρι/βραχίονα από την μπάλα, η οποία έχει παιχτεί από συμπαίκτη του, εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο αντίπαλο τέρμα ή ο παίκτης σκοράρει αμέσως μετά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, καταλογίζεται άμεσο ελεύθερο λάκτισμα υπέρ της αντίπαλης ομάδας».