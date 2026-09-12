Αλγουαθίλ: «Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ο προπονητής μιας τέτοιας ομάδας»

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ δεν έψαξε δικαιολογίες μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ, στο ντεμπούτο του.

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε ότι δεν πρόκειται να ψάξει για δικαιολογίες μετά την ήττα από τον ΟΦΗ, ενώ υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει την δουλειά ώστε στο τέλος της χρονιάς οι οπαδοί να μπορέσουν να είναι υπερήφανοι για την ομάδα τους.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Magenta TV:

«Καταρχήν δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Προσπαθήσαμε πολύ, στην αρχή δεν ήμασταν κακοί. Στην συνέχεια είχαμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω απόλυτα τι νιώθει ο κόσμος, όταν βλέπει την ομάδα να μην μπορεί να κερδίσει στην έδρα της. Στον κόσμο δεν αρέσει ούτε η ισοπαλία, ούτε και μια οριακή νίκη με 1-0.

Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω καμία δικαιολογία. Ο χρόνος είναι όντως πάρα πολύ λίγος. Έχουμε σπουδαίο ρόστερ. Δεν θα ήταν αξιοπρεπές να ψάξει δικαιολογίες ο προπονητής μιας τόσο μεγάλης ομάδας. Θα συνεχίσω να δουλεύω για να βελτιώσουμε πράγματα και στο τέλος της χρονιάς ο κόσμος του Ολυμπιακού να είναι υπερήφανος για την ομάδα».