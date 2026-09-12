Ξανά στη θέση του στο T-Center το banner του Μποντιρόγκα (vid)

Το banner του Μποντιρόγκα επέστρεψε στην θέση του στην οροφή του «T-Center». Δείτε το βίντεο που έπαιξε στην «Magic Euroleague».

Στην διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague πέρσι, ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε την απόφαση να κατεβάσει το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από το «T-Center». Μάλιστα, την θέση του πήρε η φωτογραφία του Φραγκίσκου Αλβέρτη.

Σε δηλώσεις του στους «EuroInsiders» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε πως ήταν λάθος αυτή η κίνηση και ότι θα διορθωθεί. Και έτσι και έγινε.

Μετά από αρκετούς μήνες, η μορφή του Μποντιρόγκα επέστρεψε στην οροφή του… σπιτιού του «τριφυλλιού».

Δείτε το βίντεο που έπαιξε στην «Magic Euroleague»: