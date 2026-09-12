Θέλει να πάρει τον Τζο Ράγκλαντ ο Βίκος Ιωαννίνων

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο Βίκος Ιωαννίνων θέλει να προχωρήσει σε μία μεγάλη κίνηση, αποκτώντας τον Τζο Ράγκλαντ.

Ο Βίκος Ιωαννίνων τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στην Stoiximan Greek Basketball League και θέλει να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA έχει ξεχωρίσει και θέλει να κάνει δικό του τον Τζο Ράγκλαντ.

Ο 37χρονος στο παρελθόν έχει περάσει από την Αρμάνι Μιλάνο (2014-15), από το Περιστέρι Betsson (2023-24) και από την Χάποελ Τελ Αβίβ (2024-25). Την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ιταλία (Τρεβίζο - 11,6 πόντους, 3,6 ριμπάουντ, 8 ασίστ) και στο Ισραήλ (Μακάμπι Ρανανά - 13,3 πόντοι, 2,9 ριμπάουντ, 7,7 ασίστ).