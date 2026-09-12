Κριτική Ολυμπιακού: Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή...

Το SDNA περνά από «ακτίνες» τους παίκτες του Ολυμπιακού στο άσχημο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ λόγω της ήττας 0-1 από τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Στεφάν Ορτέγκα: Δεν φέρει ευθύνη στο γκολ φυσικά, έσωσε ένα βέβαιο αυτογκόλ του Πιρόλα στο 80', ενώ στο φινάλε του ημιχρόνου ακούμπησε όσο, όσο την μπάλα, σώζοντας μαζί με το δοκάρι ένα πιθανό γκολ του Ντίκμαν. «Διασώθηκε» θα λέγαμε...

Μάρκους Πέντερσεν: Ξανά βασικός ο Νορβηγός δεξιός μπακ, δυσκολεύτηκε να υπερκεράσει το «εμπόδιο» του Αθανασίου, ώστε να επιχειρήσει σέντρες ή γυρίσματα, ενώ στις επιθέσεις του ΟΦΗ δεν έδινε βοήθειες στον Ρέτσο, δημιουργώντας κενά στα δεξιά...

Παναγιώτης Ρέτσος: Έτρεξε να καλύψει την αδράνεια στο γκολ του ΟΦΗ και τα κενά του Πέντερσεν, ενώ στο 73' έκανε ένα λάθος γύρισμα που εξόργισε τον κόσμο, γιουχάροντας εκείνον και τους συμπαίκτες του για πρώτη φορά. Σχεδόν «μόνος» στην άμυνα...

Λορέντζο Πιρόλα: Προσπάθησε δύο φορές να σκοράρει μετά από κόρνερ, όμως έφθασε πιο κοντά σε αυτογκόλ στο 80', με τον Ορτέγκα να τον γλιτώνει. Έπαιξε παρά τις αρχικές εκτιμήσεις για θλάση, ενώ του άνοιξε και το κεφάλι κοντά στο 60'. Κακό βράδυ...

Ναΐρ Τικνιζιάν: Θετικός επιθετικά, με πολλά ανεβάσματα, όμως λίγα γυρίσματα ήταν επικίνδυνα για να δημιουργήσει ευκαιρία. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν γυρνούσε γρήγορα, αλλά δεν συγκρίνεται με τις κακές επιστροφές του Πέντερσεν.

Γκουστάβο Πουέρτα: Πραγματικό «μηχανάκι»! Ο Κολομβιανός μέσος ήταν ο κορυφαίος του Ολυμπιακού, βρισκόταν παντού σε μερικές περιπτώσεις, προσπάθησε να βοηθήσει επιθετικά, όμως δεν είχαν αντίκρισμα οι ενέργειές του. Στο 75' έκανε χώρο για τον Γκουστάβο Σα, ώστε να πάρει ανάσες ενόψει Γιαγκελόνια. «Διασώθηκε» κι αυτός...

Ρέμο Φρόιλερ: Καλό παιχνίδι από τον έμπειρο μέσο, δοκίμασε να βγει και μπροστά, αλλά δεν είναι στις αρμοδιότητές του να απειλεί κατά κόρον. Στο 67' βγήκε για να μπει ο Έσε, σε μια αλλαγή που δεν γινόταν να αλλάξει κάτι επιθετικά.

Ζότα Σίλβα: Μπήκε στις φάσεις, επιχείρησε τρία σουτ, δίχως ο Χριστογεώργος να ανησυχήσει. Πολλές φορές είναι σε καλή θέση και υστερεί σε ένα αποφασιστικό τελείωμα. Όσο περνούσε η ώρα χανόταν στη μετριότητα της επίθεσης...

Τσικίνιο: Αρκετά κινητικός, όχι όμως ο κλασσικός Πορτογάλος που δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις στο παρελθόν. Δικαιολογημένα ήταν εκτός πλάνων το τελευταίο διάστημα, στο 83' έδωσε τη θέση του στον Ζέλσον Μαρτίνς.

Κώστας Φορτούνης: Ώρες, ώρες δεν ήξερε τι να κάνει με την μπάλα! Η επιλογή να παίζει στα άκρα δεν αποδίδει, ακόμα και αν διαθέτει τα καλύτερα πόδια για στατικές φάσεις ή γεμίσματα. Ακόμα και τα σουτ του ήταν τραγικά. Κακή μέρα στη δουλειά...

Αρμάντο Γκονσάλες: Φιλότιμος ο Μεξικανός επιθετικός, αλλά όχι ένας «κίνδυνος» που τρόμαζε την άμυνα του ΟΦΗ. Έχει θέματα στο κοντρόλ, φάνηκε και σε ένα σημαντικό τετ α τετ. Στο 67' παραχώρησε τη θέση του στον Γιάρεμτσουκ δίχως να γίνει απειλητικός.

Αλλαγές: Ο Λιόν Μπέιλι και ο Γκουστάβο Σα προσπάθησαν να δώσουν κάτι το διαφορετικό, είχαν όρεξη, όμως δεν μπορούσαν να συνεργαστούν επιθετικά με τους συμπαίκτες τους. Έψαξαν τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, όμως ο ΟΦΗ ήταν άρτια διαβασμένος και έτοιμος. Ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν μπορεί να κριθεί, ο Σαντιάγο Έσε ήταν καλός.