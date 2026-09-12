Ο Κόντρο «παγώνει» το Καραϊσκάκη! (vid)

Ο ΟΦΗ... αξιοποιεί την επικινδυνότητα που έβγαζε όποτε επισκεπτόταν την περιοχή του Ολυμπιακού και με τον Κόντρο προκαλεί «παγωμάρα» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και προηγείται (0-1).

Δείτε εδώ τη φάση του τέρματος των Κρητικών: