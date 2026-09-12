Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Κόντρο «παγώνει» το Καραϊσκάκη! (vid) 12-09-2026 20:36 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΟΦΗ... αξιοποιεί την επικινδυνότητα που έβγαζε όποτε επισκεπτόταν την περιοχή του Ολυμπιακού και με τον Κόντρο προκαλεί «παγωμάρα» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και προηγείται (0-1). Δείτε εδώ τη φάση του τέρματος των Κρητικών: Γιώργος Μαζωνάκης: Η επόμενη μέρα για την περιουσία του – Τα ακίνητα, οι εταιρείες και τα δικαιώματα dailymedia.gr Πώς ήρθαν τα πάνω κάτω με τον Χρήστο Μανδά menshouse.gr Εξαγορά Nova: Οι λεπτομέρειες της κίνησης-ματ του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Θα έσωζε τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που βρισκόταν στην κλινική instanews.gr Αυτόν τον παίκτη πήγε να «κάψει» ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Πάμε για μεγάλο ντέρμπι: Κλείνει η ψαλίδα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και αυθεντίες; menshouse.gr Ο Κόντρο «παγώνει» το Καραϊσκάκη! (vid) SHARE