Η Τότεναμ έμεινε στο 0-0 στο Λονδίνο με την Έβερτον, χωρίς νίκη και γκολ για 4η αγωνιστική και έχει μόλις 2 βαθμούς.

Δεν σηκώνει με τίποτα κεφάλι η ομάδα του Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, που, αν συνεχίσει έτσι, δεν αποκλείεται στο τέλος να πανηγυρίσει ξανά την παραμονή στην Premier League. Οι Spurs είχαν την κατοχή και τον έλεγχο κόντρα σε μια Έβερτον που μόνο αμυνόταν, όμως τη μεγάλη φάση δεν την έφτιαξαν στο πρώτο μέρος.

Και στην επανάληψη, τα πράγματα δεν ήταν πολύ καλύτερα. Μάλιστα στο 50’ ο Κίνσκι χρειάστηκε να κρατήσει το «μηδέν» σε κεφαλιά του Μπαρί, στο 75’ σε σουτ του Ντιούσμπερι-Χολ, ενώ στη συνέχεια ο Μπρέναν Τζόνσον έχασε ευκαιρία. Στο 88’ από λάθος του Πίκφορντ ο Μπέργκβαλ είχε ένα ελεύθερο σουτ, όμως δεν βρήκε την γωνία και το 0-0 παρέμεινε.