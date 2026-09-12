Το έκανε κι αυτό ο... μύθος Τεντόγλου! (vid)

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ο Ultimate Champion: ο Έλληνας πολυπρωταθλητής «πέταξε» στα 8.35 κι έκανε δικό του και αυτό το στέμμα, για... ένα εκατοστό!

Ισοφάριση πανελληνίου ρεκόρ με 8.66 στον Βόλο. Χρυσό στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ πριν από λίγο καιρό. Στο «μεσοδιάστημα» μια σειρά από εμφατικές επικρατήσεις.

Τι έλειπε, λοιπόν, για να ολοκληρωθεί το ονειρώδες 2026 για τον Μίλτο Τεντόγλου;

Ακριβώς: το να κερδίσει και στο Ultimate Championship της Βουδαπέστης.

Και, ο αθεόφοβος, το έκανε κι αυτό: με άλμα στα 8.35 πήρε την πρώτη θέση (και μαζί τα 150.000 δολάρια), αφήνοντας δεύτερο και... παραπονεμένο τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

Γιατί το λέμε αυτό; Πολύ απλά γιατί ο Βούλγαρος στην 4η και τελευταία του προσπάθεια πήδηξε 8.34 (μόλις ένα εκατοστό, δηλαδή, κάτω από τον Έλληνα αθλητή)! Αυτό ουδόλως τον ενόχλησε στο τέλος να κάνει, βέβαια, ένα εναέριο backflip σα να είχε κερδίσει.

Εκείνος που πράγματι κέρδισε, φυσικά, ήταν ο Τεντόγλου.

Ξανά και ξανά και ξανά.

Όπως συνηθίζει να κάνει τα τελευταία χρόνια.

Διόρθωση: τα τελευταία πολλά χρόνια...