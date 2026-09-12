«Θέλει να ρίξει την βόμβα με Μίροτιτς η Μπούντουτσνοστ»

Η Μπούντουτσνοστ θέλει να προχωρήσει σε μία τεράστια κίνηση και να κάνει δικό της τον Νίκολα Μίροτιτς.

Ο Νίκολα Μίροτιτς έχει συμβόλαιο με τη Μονακό μέχρι το 2027, αλλά η γαλλική ομάδα βρίσκεται κοντά στο να… βαρέσει διάλυση. Έτσι, ο Μαυροβούνιος άσος ψάχνει την επόμενη ομάδα της καριέρας του.

Σύμφωνα με το «Sportklub», η Μπούντουτσνοστ θέλει να προχωρήσει σε μία κίνηση-βόμβα και να κάνει δικό της τον 35χρονο αστέρα. Οι οικονομικοί όροι δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα, αλλά όπως είναι λογικό, το συμβόλαιό του αναμένεται να είναι πολύ μικρότερο από αυτό που έχει στη Μονακό.

Μάλιστα, σημειώνεται πως η σελίδα «BPG infa» αναφέρει πως υπάρχει προφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και σύντομα θα πέσουν και οι υπογραφές.