Ο Ηρακλής γνώρισε την φιλική ήττα από την Μπόρατς Τσάτσακ με 84-83.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η ΚΑΕ Ηρακλής:

Ο ελλιπής Ηρακλής ηττήθηκε με 83-84 από τη Borac Cacak στο δεύτερο παιχνίδι του, στο πλαίσιο του τουρνουά που διοργανώνει η CS Valcea στη Ρουμανία.

Με την “κυανόλευκη” ομάδα δεν αγωνίστηκαν οι Jalen Lecque και Jacob Hutson, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού. Ο Αμερικανός σέντερ υπέστη διάστρεμμα πρώτου βαθμού στη δεξιά ποδοκνημική στον χθεσινό αγώνα με τη CS Valcea και ξεκίνησε ήδη θεραπείες. Στο τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη σερβική ομάδα αποχώρησε με πρόβλημα και ο Τάοος Κουκ, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις, με την επιστροφή της αποστολής στη Θεσσαλονίκη.

Ο Zoran Lukic επέλεξε στην αρχική πεντάδα τους Diarra, Μαστρογιαννόπουλο, Σταυρακόπουλο, Melvin και Σλαφτσάκη.

O Σλαφτσάκης έβαλε τον Ηρακλή για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με 8-7 στο 3’, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και τη σέρβικη ομάδα να βρίσκει λύσεις κυρίως με τον Spear, ο οποίος έκανε το 17-20. Η “κυανόλευκη” ομάδα, διαθέτοντας επιθετικό πλουραλισμό, “έτρεξε” επιμέρους σκορ 8-1 και βρέθηκε μπροστά με 25-21 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ο Styles με τρίποντο έδωσε στον Ηρακλή “αέρα” έξι πόντων, 32-26 και ο Μαστρογιαννόπουλος, ευστοχώντας δύο φορές σερί από τη γραμμή των 6,75 έστειλε το παιχνίδι στο +10, 38-28 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Βρίσκοντας σκορ από διαφορετικούς παίκτες ο Ηρακλής διατήρησε τη διαφορά σε διψήφια τιμή, 40-30, όμως η Borac Cacak μείωσε σε 48-42, με τη λήξη του ημιχρόνου.

Η ομάδα του Zoran Lukic επανέφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, 54-42 και 55-44, αλλά στη συνέχεια δέχθηκε ένα σερί 0-13, με τους Σέρβους να προσπερνούν με 55-57. Ο Ηρακλής έμεινε για περίπου τέσσερα λεπτά χωρίς σκορ, όμως απάντησε με σερί 9-0, ανακτώντας το προβάδισμα με 64-57 και με τρίποντο του Diarra έκλεισε το δεκάλεπτο μπροστά με 67-58.

Οι “κυανόλευκοι” συνέχισαν να ελέγχουν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά της τελευταίας περιόδου, παίρνοντας και πάλι διψήφια διαφορά 75-63 στο 33’. Η κούραση και οι απουσίες σε συνδυασμό με την απώλεια του Κουκ που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στα μισά του δεκαλέπτου έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην τελική ευθεία του αγώνα. Η Borac Cacak “ροκάνισε” τη διαφορά και πέρασε μπροστά 78-80, 1:43 πριν το τέλος. Ο Diarra έφερε το παιχνίδι στα ίσια, 83-83 από τη γραμμή των βολών στα 12’’. Ο Roy έβαλε την πρώτη βολή και αστόχησε εσκεμμένα στη δεύτερη με τρόπο που αποτελεί παράβαση στα τρία δεύτερα προτού το φιναλε. Ο Melvin ευστόχησε σε τρίποντο με τη λήξη, όμως ήταν εκπρόθεσμο και η σερβική ομάδα κατέκτησε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 48-42, 67-58, 83-84

ΗΡΑΚΛΗΣ: (Zoran Lukic): Κουκ 2, Melvin 10(1), Styles 9(1), Horchler 8, Diarra 28(5), Σλαφτσάκης 5, Σίλας 6, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 13(2), Σταυρακόπουλος.

BORAC CACAK (Sasa Ocokoljic): Spear 25(1), Zivanovic 2, Sinovic 1, Josilo 5, Curcic 3(1), Roy 17(3), Radovanovic 10(1), Novak 7, Musikic 1, Carapic 13(2).