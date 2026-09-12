Έφτασε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό ο Σαλάχ-Εντίν

Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» τα βρήκε σε όλα με την Ρόμα για τον δανεισμό του Ανάς Σαλάχ-Εντίν, με την συμφωνία να περιλαμβάνει και μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια.

Ο 24χρονος Μαροκινός μπακ λοιπόν έφτασε πριν από λίγα λεπτά στην Αθήνα, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του, με την επίσημη ανακοίνωση να αναμένεται την Δευτέρα.

Μάλιστα, ο Σαλάχ-Εντίν θα βρίσκεται και στις εξέδρες του ΟΑΚΑ για την αυριανή αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, παρακολουθώντας έτσι από κοντά για πρώτη φορά τη νέα του ομάδα.