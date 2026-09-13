Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Ρεάλ κόντρα στην Ράγιο

Η Ρεάλ φρόντισε να «σφραγίσει» από πολύ νωρίς τη νίκη απέναντι στη Βαγιεκάνο και έχοντας σε καλό βράδυ τους αστέρες της, επικράτησε άνετα με 4-1.

Με τη ψυχολογία στα ύψη μετά τη νίκη επί της Ίντερ στο Champions League, η «βασίλισσα» έκανε «περίπατο» στο «Μπερναμπέου» απέναντι στη Ράγιο Βαγεκάνο και με το εμφατικό 4-1 «έπιασε» προσωρινά στην κορυφή την Μπαρτσελόνα, αλλά με ματς περισσότερο.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε με τον ιδανικότερο τρόπο στις επιτυχίες στη LaLiga (4η νίκη σε 5 ματς), μετά την ήττα σοκ της 4ης αγωνιστικής από την Μπέτις.

Ήταν ουσιαστικά από το πρώτο 45λεπτο, όταν με ηγέτη τον Κιλιάν Μπαπέ (γκολ και ασίστ) προηγήθηκε με 3-0 κι έδωσε διαδικαστικό χαρακτήρα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Ο Γάλλος σταρ ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση με το «κερασάκι στην τούρτα» στις καθυστερήσεις του αγώνα.