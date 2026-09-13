Ανακοίνωση Ηρακλή για την διαιτησία: «Η ληστεία της χρονιάς»

Έντονα παράπονα για την διαιτησία του αγώνα με τον Ατρόμητο εκφράζουν οι άνθρωποι του Ηρακλή, που εξέδωσαν ανακοίνωση μετά το τέλος του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής αναφέρει:

«Η ληστεία της χρονιάς για το ελληνικό πρωτάθλημα διεπράχθη την 4η αγωνιστική στο παιχνίδι μεταξύ ΗΡΑΚΛΗ και Ατρόμητου. Δεν περιμέναμε να πάρουμε ούτε τα σπόρια. Δεν περιμέναμε όμως να μας κλέψουν με τόσο προκλητικό τρόπο 2 ολόκληρους βαθμούς μια πολύτιμη νίκη ακυρώνοντας ένα κανονικότατο γκολ και αυτό έγινε με σκοπιμότητα από τον άνθρωπο του Βαρ Ζαμπαλα και τον διαιτητή Κατόπη ο οποίος συνυπέγραψε την κλοπή.

Κατανοούμε ότι θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη χρονιά γιατί από την πρώτη αγωνιστική διακριτικά πήραμε το μήνυμα. Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ενοχλεί. Ζητάμε από τον κ. Λανουα την απομάκρυνση των δύο. Ζητάμε να τους κόψει την διαιτησία. Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι διότι θα ξανά επιχειρήσουν και σε άλλο παιχνίδι αλλοίωση αποτελέσματος».