Πολύ εκνευρισμένος ο Κέρκεζ: «Δεν μου έδωσε το χέρι ο Ματσάρι, με τσιγάρο στον πάγκο;»

Φανερά εκνευρισμένος από τη συμπεριφορά του συναδέλφου του, Βάλτερ Ματσάρι, ήταν ο προπονητής του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκεζ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στον ΣΚΑΙ:

Για το ματς: «Κλασσικό ελληνικό ποδόσφαιρο με ένταση. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν σούπερ. Ο Ηρακλής ξέραμε πως θα επιτεθεί και αμυνθήκαμε σωστά. Έπρεπε να βλέπουμε δύο και τρία γκολ. Αλλάξαμε τους παίκτες λόγω των καρτών και μετά δεν ήταν εύκολο να παραμείνει έτσι η ένταση. Στην επανάληψη ήταν καλύτερος ο Ηρακλής. Είναι καλό που επέστρεψε ο Ηρακλής. Ευχαριστώ τον κόσμο μας για τη στήριξη. Μπορούσαμε στο τέλος να σκοράρουμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήμασταν πολύ διαφορετικοί συγκριτικά με την Καλαμάτα, παίξαμε ως ομάδα. Μπορούμε και καλύτερα. Με όλη αυτή την ένταση και με σεβασμό, ήταν πολύ καλός προπονητής, αλλά πήγα να δώσω το χέρι μου και δεν μου το έδωσε λες και είμαι gipsy. Έπρεπε να είναι παράδειγμα όπως ο Μεντιλίμπαρ. Ούτε αυτός ξέρει αγγλικά, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ήταν κύριος. 65 χρονών είναι παράδειγμα για μας; Μπορεί να έχει 10 κύπελλα αλλά είναι για μένα μηδέν. Δεν ήθελα να το πω αλλά πρέπει. Με τσιγάρα στον πάγκο, είναι εικόνα αυτή; Δεν τα βλέπουν αυτά; Δεν μπορούσε να έχουμε στο εστιατόριο κι αυτός είχε στον πάγκο. Πάντα είμαι με σεβασμό, αλλά αυτός δεν έχει σεβασμό».