Κοίταξε στα «μάτια» την παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία η Ελλάδα

Η «γαλανόλευκη» έπαιξε στα όριά της, κοίταξε στα μάτια μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου και έβαλε δύσκολα στους Ιταλούς σε όλη τη διάρκεια παρά την ήττα της με 3-0 σετ.

Μέσα στην κατάμεστη «Palapanini Arena» στη Μόντενα, σε μια μαγική ατμόσφαιρα και απέναντι στην οικοδέσποινα του Α’ ομίλου και παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία, η Εθνική Ανδρών έδειξε χαρακτήρα, ποιότητα και ψυχή, πραγματοποιώντας μία εμφάνιση που μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη συνέχεια του Ευρωβόλεϊ.

Ιδιαίτερα στα δύο πρώτα σετ, που κρίθηκαν στο νήμα και με το μίνιμουμ της διαφοράς, η Ελλάδα όχι μόνο στάθηκε ανταγωνιστικά απέναντι στους παγκόσμιους πρωταθλητές, αλλά τους πίεσε και τους προβλημάτισε.

Η ψυχή, η αποφασιστικότητα και το όμορφο βόλεϊ που παρουσίασαν οι διεθνείς αφήνουν μία σημαντική παρακαταθήκη και έδειξαν τις δυνατότητες τους και της ομάδας. Κυρίως, τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει στα επόμενα κρίσιμα παιχνίδια του ομίλου.

Αύριο, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η Εθνική έχει το ρεπό της, πριν επιστρέψει στη δράση τη Δευτέρα (14/9, 22.00 ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ), όταν θα αντιμετωπίσει τη Σλοβενία σε ακόμη μία μεγάλη πρόκληση στο Ευρωβόλεϊ.

Στο πρώτο σετ, η Ιταλία ξεκίνησε γρήγορα με +5 με δύο συνεχόμενα μπλοκ (2-7), αλλά γρήγορα οι Έλληνες διεθνείς έβγαλαν από πάνω τους το αρχικό μούδιασμα και άρχισαν να παίζουν το βόλεϊ που ξέρουν. Με σέρβερ τον Ράπτη και την κόντρα επίθεση του Μούχλια μειώσαμε στον πόντο (6-7), για να έρθει το προσπέρασμα με 13-12 με κόντρα του Βουλκίδη. Οι Ιταλοί με τη βοήθεια και του κόσμου τους ξέφυγαν με +2 (17-19), αλλά η Ελλάδα με μπλοκ του Βουλκίδη και κόντρα του Μούχλια έτρεξε σερί 3-0 για το 20-19. Ο Βουλκίδης με νέο μπλοκ έκανε το 22-21, αλλά η Ιταλία με το Ρομανό σε δική της κόντρα επίθεση πήρε το σετ στις λεπτομέρειες με 23-25.

Στο δεύτερο σετ, η Ιταλία προηγήθηκε με 8-11 αλλά μετά το τάιμ άουτ του Κώστα Χριστοφιδέλη ισοφαρίσαμε σε 11-11 και με άουτ επίθεση του Ρομανό περάσεμε μπροστά με 13-12. Το 18-18 έγινε 18-20 με άουτ επίθεση του Βουλκίδη, αλλά η Ελλάδα ισοφάρισε σε 21-21 μετά από φάση διαρκείας που παίζαμε χωρίς πασαδόρο στο βασικό σχήμα, καθώς ο Βαϊόπουλος είχε περάσει στη θέση του Γαλιώτου για το μπλοκ. Στο 22-24 μειώσαμε στον πόντο, αλλά στην επόμενη φάση ο Σμπερτόλι σε πρώτο χρόνο έκανε το 23-25.

Στο τρίτο σετ, η Ιταλία με τη ψυχολογία, τον κόσμο με το μέρος της και τον Λάβια ξέφυγε με 8-12 και διατήρησε μέχρι τέλους το προβάδισμα για το τελικό 16-25.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Το πρόγραμμα του Α’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ

Όλοι οι αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ.

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ιταλία – Σουηδία 3-0 (25-22, 25-21, 25-17)

Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026

Τσεχία – Ελλάδα 3-1 (25-21, 25-17, 23-25, 25-23)

Σλοβακία – Σλοβενία 0-3 (29-31, 15-25, 18-25)

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026

Σουηδία – Τσεχία 2-3 (22-25, 23-25, 25-23, 25-17, 13-15)

Ελλάδα – Ιταλία 0-3 (23-25, 23-25, 16-25)

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβενία – Σουηδία

22.05: Ιταλία – Σλοβακία

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σλοβακία – Τσεχία

22.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβενία – Ελλάδα

Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Ελλάδα – Σουηδία

22.05: Τσεχία – Ιταλία

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026

17.00: Σουηδία – Σλοβακία

22.00: Τσεχία – Σλοβενία

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2026

17.00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Σλοβακία – Ελλάδα

22.05: Ιταλία – Σλοβενία