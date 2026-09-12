Η Αμερική δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ισπανία αλλά στο τέλος πήρε τη νίκη με 76-66 και πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών. Εκεί θα συναντήσει την Γαλλία.

Η Ισπανία έκανε το παν, άγγιξε αν όχι τη μεγαλύτερη, σίγουρα μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις όλων των εποχών, αλλά στο τέλος, εκεί όπου κάιθε λεπτοιμέρεις ήταν σημαντική, οι ΗΠΑ στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων και πήραν τη μεγάλη στον ημιτελικό με την Ισπανία με 76-66 και τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό των τελικών κόντρα στην Γαλλία.

Οι Αμερικανίδες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν την επίμονη και ανθεκτική Ισπανία, όμως διατήρησαν την ψυχραιμία τους ακριβώς στο σημείο που έπρεπε. Η Ισπανία θα ολοκληρώσει την παρουσία της στη διοργάνωση διεκδικώντας το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στην Γερμανία..

Οι Ισπανίδες άρχισαν εντυπωσιακά και προηγήθηκαν με 9-1. Οι ΗΠΑ αντέδρασαν γρήγορα, περιόρισαν την αρχική ορμή της Ισπανίας και έκλεισαν την πρώτη περίοδο με +3 (21-18). Το παιχνίδι παρέμεινε κλειστό στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να σκοράρουν από 18 πόντους και τις Αμερικανίδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με προβάδισμα 39-36.

Η Ισπανία ανέβασε την έντασή της στο δεύτερο ημίχρονοκαι με σερί 7-0 επέστρεψε από το 56-49, ισοφαρίζοντας σε 56-56. Εκείνη τη στιγμή ο ημιτελικός φαινόταν απολύτως ανοιχτός.

Από τα τελευταία λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου μέχρι τα μέσα του τέταρτου, η ισπανική επίθεση έχασε τον ρυθμό της, δυσκολεύτηκε να δημιουργήσει καθαρές φάσεις και υπέπεσε σε τέσσερα λάθη. Οι Αμερικανίδες αξιοποίησαν αυτή την αδυναμία, δημιούργησαν την απαραίτητη απόσταση και δεν επέτρεψαν νέα επιστροφή.

Η Μπριάνα Στιούαρτ αποτέλεσε το σταθερό σημείο αναφοράς των νικητριών, σημειώνοντας 16 πόντους και προσφέροντας σε άμυνα και ριμπάουντ. Η Κόπερ πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ η Τζάκι Γιανγκ συνέβαλε με 12. Για την Ισπανία, η Μαρτίν ήταν η κορυφαία με 17 πόντους, διατηρώντας την ομάδα της ανταγωνιστική μέχρι την τελική περίοδο.

Με το σκορ στο 62-60, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σερί 8-0 και ξέφυγαν με 70-62. Η Ισπανία σημείωσε μόλις οκτώ πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο, ενώ η αμερικανική ομάδα διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμα και σφράγισε μία δύσκολη πρόκριση.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 36-39, 58-58, 66-76

Τα στατιστικά του αγώνα.