Στο Ιβανώφειο με επτά ομάδες το 33ο «Συμεών Μαυροσκούφης» - Το πρόγραμμα του τουρνουά

Στο Ιβανώφειο θα χτυπήσει η καρδιά του 33ου Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», με επτά ομάδες να δίνουν το «παρών». Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα του 33ου Τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Ιβανώφειο της Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή επτά ομάδων.



Άρης, Ηρακλής, Μύκονος Betsson, Μαχητές Πειραματικό, Μπάλκαν Μπότεβγκραντ, Μπαχτσεσεχίρ και ΤΦΤ Σκοπίων θα βρεθούν στο παρκέ, με την αυλαία να ανοίγει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα του τουρνουά



Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου



Άρης – Μύκονος Betsson (16:00)

Ηρακλής – Μπάλκαν Μπότεβγκραν



Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου



ΤΦΤ Σκοπίων – Μαχητές Πειραματικό (18:00)



Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου



Άρης – Μπαχτσεσεχίρ (16:00)

Ηρακλής – Μύκονος Betsson (20:00)