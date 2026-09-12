Πασκουάλ: «Δεν έφυγα από την Μπαρτσελόνα για τα χρήματα»

Ο Τσάβι Πασκουάλ προχώρησε σε δηλώσεις και αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «El Suplement»:

Για την απόφασή του να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα: «Πρόκειται για ένα ζήτημα με πολλούς παράγοντες, και το να το αναλύσει κανείς είναι πάντα λεπτό θέμα. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να επιστρέψω, αλλά ως οπαδός της Μπαρτσελόνα, ένιωσα την ευθύνη να έρθω και να βοηθήσω σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή για την ομάδα μπάσκετ και τον σύλλογο, εν μέσω των προεδρικών εκλογών. Ήταν δύσκολο για μένα, γιατί είχα ήδη καταλάβει ότι ίσως δεν ήταν η θέση μου ή η κατάλληλη στιγμή, αλλά τελικά το έκανα.

Μόλις επέστρεψα και είδα πώς λειτουργούσε ο σύλλογος, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν το κατάλληλο μέρος για μένα, ότι δεν μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου καλά ή με τον τρόπο που πίστευα ότι μπορούσα ή ήθελα να την κάνω. Δεν φταίει κανείς. Είμαι απλά αυτός που είμαι, ένας άνθρωπος που έχει εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου και που βλέπει τα πράγματα διαφορετικά.

Όπως σε κάθε δουλειά, για να κάνεις καλά τη δουλειά σου, πρέπει να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο σωστό μέρος, και το ίδιο ισχύει τόσο για την εταιρεία όσο και για τον εργαζόμενο. Όλα πρέπει να είναι σε αρμονία. Δεν ένιωθα ότι ήταν το σωστό μέρος, και γι' αυτό τους προειδοποίησα όσο το δυνατόν νωρίτερα, ώστε να μην επηρεαστεί το μέλλον της ομάδας και ο σύλλογος να έχει αρκετό χρόνο να βρει τη δική του πορεία. Τελικά, πάντα προσπαθείς να κάνεις τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα, με τον πιο ειλικρινή τρόπο, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελα».

Για το αν οι επιτυχίες της πρώτης θητείας επηρέασαν την δεύτερη: «Δεν νομίζω ότι οι όμορφες αναμνήσεις από την πρώτη μου θητεία λειτούργησαν αρνητικά για εμένα. Η ομάδα ήταν αυτή που ήταν και δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε. Πήγαμε όσο πιο μακριά μπορούσαμε. Φτάσαμε στους τελικούς του πρωταθλήματος χωρίς ενισχύσεις και με πολλούς τραυματισμούς».

Για τις συζητήσεις του με τον Πεπ Γκουαρντιόλα για την επιστροφή του: «Ο Πεπ Γκουαρντιόλα είναι πολύ έξυπνος. Είχαμε μιλήσει για αυτό, για το ότι οι δεύτερες θητείες είναι αρκετά περίπλοκες και αυτό ίσχυε και στην Μπαρτσελόνα. Αλλά βρήκα τον εαυτό μου σε μία κατάσταση που, παρόλο που είχα πει όχι πολλές φορές, τελικά αποφάσισα να αναλάβω την ευθύνη που πίστευα ότι έπρεπε να αναλάβω, και δεν το μετανιώνω. Νομίζω ότι βοήθησα να υπάρξει λίγη σταθερότητα σε μία δύσκολη στιγμή για τον σύλλογο και ως οπαδός της Μπαρτσελόνα είμαι χαρούμενος για αυτά που προσέφερα».

Για την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα: «Δεν ήταν ο λόγος τα χρήματα. Δεν ήταν καθόλου αυτός ο λόγος, αλλά είναι λογικό να το σκέφτεται ο κόσμος. Στο τέλος. όλοι έχουν την άποψή τους και πιστεύουν ότι ξέρουν την αλήθεια. Πρέπει να σεβαστείς ότι είναι μέρος της δουλειάς.

Αν ήταν για τα λεφτά, δεν θα είχα επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, επειδή είχα πιο υψηλές προσφορές και δεν θα ήμουν εκεί που είμαι τώρα, γιατί και πάλι είχα πιο υψηλές προσφορές».

Για την σχέση του με τον Λαπόρτα: «Όταν έφυγα, ποτέ δεν είπα πως φταίει το κλαμπ. Απλώς, ο Τσάβι Πασκουάλ και η Μπαρτσελόνα είναι δύο πλευρές που ήταν μαζί για 10 χρόνια, μετά χωριστήκαμε για περίπου άλλα 10 χρόνια, και εξελιχθήκαμε με διαφορετικό τρόπο. Δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος και δεν είναι ο ίδιος σύλλογος. Και αυτό είναι όλο. Η σχέση μου με τον Λαπόρτα είναι η ίδια, έχουμε μία πολύ καλή σχέση. Του εξήγησα πώς ένιωθα και με σεβάστηκε από την αρχή, όπως πάντα έκανε. Τίποτα δεν άλλαξε και τίποτα δεν θα αλλάξει».