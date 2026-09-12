Σε ένα απίθανο παιχνίδι που κρίθηκε από το VAR, Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό με 1-1, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League.

Ηρακλής και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League, που είχε μεγάλες ευκαιρίες, δοκάρια, VAR, ανατροπές και δραματικό φινάλε.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο ουδέτερο Πανθεσσαλικό Στάδιο, λόγω της ακαταλληλότητας του Καυταντζογλείου, με τις δύο ομάδες να προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ατρόμητος ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, χάνοντας τεράστια ευκαιρία στο 20ό λεπτό. Ο Ούρονεν έκανε το γύρισμα στην περιοχή, όμως κανείς παίκτης των φιλοξενούμενων δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, παρότι η εστία ήταν ουσιαστικά κενή.

Τέσσερα λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο Ατρόμητος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μετά από σέντρα από τα δεξιά και ασίστ του Περέα, ο Τσιλούλης έκανε την κοντινή προβολή και έγραψε το 0-1 στο 24’.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε πραγματική «ματσάρα». Στο 57’ ο Τσούμπερ σημάδεψε το δοκάρι, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Λόπεθ εξαπέλυσε δυνατό σουτ, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να ακολουθεί εξέταση από το VAR για το αν είχε περάσει τη γραμμή. Τελικά, το γκολ δεν μέτρησε.

Ο Ηρακλής πίεσε για την ισοφάριση και στο 73’ δικαιώθηκε. Ο Ρος έβγαλε εξαιρετική, πολύ μακρινή ασίστ στον Μάρκες, ο οποίος βγήκε τετ α τετ και με όμορφο τελείωμα έφερε το παιχνίδι στα ίσια για το 1-1.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 83’ ο Κόλιτς είχε μεγάλη ευκαιρία, όμως το σουτ του πέρασε ψηλά. Στο 88’, ο Χουτεσιώτης πραγματοποίησε σημαντική απόκρουση σε κεφαλιά του Μάρκες, κρατώντας όρθιο τον Ατρόμητο.

Το φινάλε ήταν δραματικό. Στο 92’, μετά από κεφαλιά του Κούστα, ο Μάρκες βγήκε τετ α τετ και πλάσαρε για το 2-1 του Ηρακλή. Ωστόσο, μετά από έλεγχο της φάσης, το γκολ ακυρώθηκε, καθώς είχε προηγηθεί φάουλ του Κούστα σύμφωνα με την υπόδειξη του VAR.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ατρόμητος άγγιξε τη νίκη, με τον Σερτζίνιο να παίρνει την κεφαλιά από κοντά, αλλά την μπάλα να σταματά στο δοκάρι!

Έτσι, μετά από ένα συγκλονιστικό δεύτερο ημίχρονο, Ηρακλής και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1, σε ένα παιχνίδι που είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου αγώνα και κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια, Νανού (56' Πέδρο Μαρκές), Καϊμπουέ (46' Ραντόγια), Σουρλής (82' Κράιντς), Νιζέ, Μιρ (46' Ίβι Λόπεθ), Κόλιτς (86' Κούστα)

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Λύρατζης (82' Σερζίνιο), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Μουτουσαμί, Μουντές (71' Καραμάνης), Τσιγγάρας, Τσιλούλης (55' Πνευμονίδης), Τσούμπερ, Περέα (55' Τσαντίλας).