Χρυσό μετάλλιο η Τελτσίδου στο Γκραν Σλαμ της Ουγγαρίας!

Με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εκτροχίασε όποια αντίπαλο βρήκε στο δρόμο της και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των -70 κιλών στο Hungary Grand Slam 2026.

Από βάθρο σε βάθρο και από χρυσό μετάλλιο σε νέο χρυσό μετάλλιο! Μόλις δύο εβδομάδες μετά την κατάκτηση της κορυφής στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα της Ιταλίας η Ελισάβετ Τελτσίδου το έκανε ξανά! Αυτή τη φορά η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα και 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο κατέκτησε τη Βουδαπέστη! Με πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια εκτροχίασε όποια αντίπαλο βρήκε στο δρόμο της και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία των -70 κιλών στο Hungary Grand Slam 2026.

Η 30χρονη πρωταθλήτρια στη Βουδαπέστη τα έβαλε με μερικές από τις καλύτερες αθλήτριες της κατηγορίας της και απέδειξε για ακόμα μία φορά ότι μπορεί να τις κερδίσει βασιζόμενη στο πλούσιο ταλέντο της, την τεράστια δυναμική της και την τεράστια οξυδέρκεια που την διακρίνει.

Στον τελικό της κατηγορίας πάλεψε με την 22χρονη Καϊλάνι Καρντόσο από την Βραζιλία, την οποία κέρδισε με δύο Waza-ari. Η Τελτσίδιου, που έτρεξε μία συνολικά άρτια και κυριαρχική ημέρα, κεφαλαιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την φοβερή παρουσία της στη Βουδαπέστη με το χρυσό μετάλλιο, το οποίο είναι το τρίτο φετινό, αλλά το πρώτο χρυσό σε Grand Slam, καθώς είχε προηγηθεί το χάλκινο στη διοργάνωση της Τασκένδης.

Μέχρι να φτάσει στον τελικό της Βουδαπέστης η Τελτσίδου πέτυχε τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με τρία Ippon και ένα Waza-ari.

Στον γύρο των «32» χρειάστηκε λιγότερο από ένα αγωνιστικό λεπτό για να πετύχει Ippon κόντρα στην 27χρονη Βρετανή και πολύ έμπειρη Κέλι Πέτερσεν Πόλαρντ, Νο.30 στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτή η νίκη άνοιξε την όρεξη, με την Τελτσίδου στην φάση των «16» να αντιμετωπίζει μία επίσης καλή αθλήτρια, την Ελβετή, Τζιόια Βέτερλι. Σε μία μίνι-επανάληψη του πρώτου αγώνα η Ελληνίδα τζουντόκα αναδείχθηκε νικήτρια με νέο Ippon, επίσης πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του αγώνα.

Το αποφασιστικό ματς για την μετέπειτα θριαμβευτική πορεία ήταν ο προημιτελικός. Στο παιχνίδι κόντρα στο Νο.8 στον κόσμο, την Σουηδή Ίντα Έρικσον, έγινε ένα πολύ κλειστό ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Τελτσίδου να λυγίζει την αντίπαλό της στο Golden Score.

Η τρίτη νίκη στο Grand Slam της Βουδαπέστης την οδήγησε στη ζώνη των μεταλλίων, με την αυτοπεποίθησή της πια σε πολύ υψηλά στάνταρ. Στον ημιτελικό με την Ρουμάνα, Σεραφίμα Μόσκαλου, βρέθηκε να χάνει από νωρίς με Yuko, όμως η Τελτσίδου βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο Waza-ari, που τελικά ήταν αρκετό για να της χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Grand Slam, που τελικά αποδείχθηκε νικηφόρος και την οδήγησε στην κατάκτηση του μεγάλου τουρνουά.