Ντεμπούτο στον ΑΠΟΕΛ με εντυπωσιακό γκολ για Μπακασέτα! (vid)

Με διαγώνιο δυνατό αριστερό σουτ, ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε το πρώτο του γκολ με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ, όμως η νέα του ομάδα ηττήθηκε με 2-1 από την Ανόρθωση.

Ιδανικό ντεμπούτο σε ατομικό επίπεδο για τον Τάσο Μπακασέτα με τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ο Έλληνας μέσος μπήκε ως αλλαγή στην ανάπαυλα του εκτός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση στη θέση του Δημήτρη Λημνιού και χρειάστηκε μόλις 6 λεπτά για να βρει το πρώτο του γκολ.

Ο αρχηγός της Εθνικής με συρτό διαγώνιο αριστερό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 1-1, ωστόσο σε ομαδικό επίπεδο η βραδιά δεν ήταν καλή.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ηττήθηκε με 2-1 και γνώρισε τη δεύτερη της ήττα σε τρεις αγωνιστικές, υποχωρώντας στην 9η θέση!