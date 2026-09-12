Στα πράσινα και ο Σαλάχ Εντίν! - Απόψε στην Αθήνα ο Μουντιαλικός μπακ

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία με Ρόμα και Ανάς Σαλάχ-Εντίν για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Μαροκινού. Απόψε στην Αθήνα για τα ιατρικά ο παίκτης.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε σε προφορική συμφωνία τόσο με τη Ρόμα όσο και με τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, προκειμένου να ολοκληρώσει την απόκτηση του διεθνούς Μαροκινού άσου.

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με την ιταλική ομάδα για τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή, ενώ στο «deal» προβλέπεται και οψιόν αγοράς, την οποία το «Τριφύλλι» θα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει το προσεχές καλοκαίρι.

Ο Σαλάχ-Εντίν αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα, ώστε να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, την Κυριακή θα ολοκληρωθούν οι τελευταίες διαδικασίες και ο Μαροκινός θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό.

Τέλος, η οψιόν που θα μπει δεν θα είναι υποχρεωτική, ενώ εφόσον ενεργοποιηθεί ο ποδοσφαιριστής θα ανήκει στον Παναθηναϊκό για τα επόμενα 4 χρόνια.

Το Who is Who

Ο 24χρονος Μαροκινός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Πανρκάτιους, πέρασε από την AFC και το 2015 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στην Άλκμααρ. Αγωνίστηκε με την Κ17 και ο Άγιαξ κατέβαλε 42 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον Σαλάχ-Εντίν να παίζει κατά σειρά σε Κ17, Κ19, Κ21 και πρώτη ομάδα, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές με 1 ασίστ.

Ενδιάμεσα πήγε δανεικός στην Τβέντε για την σεζόν 2022-23, με την συγκεκριμένη ομάδα να τον αγοράζει για 750 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2024. Συνολικά έπαιξε με την φανέλα της 52 φορές, καταγράφοντας 2 γκολ και 6 ασίστ. Η μεταγραφή στην Ρόμα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι 8.5 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το καλοκαίρι του ίδιου έτους ένας δανεισμός στην Αϊντχόβεν (25 συμμετοχές - 1 ασίστ). Με τους «τζιαλορόσι» έχει αγωνιστεί μόλις 3 φορές, μοιράζοντας 1 ασίστ, και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του.

Σε διεθνές επίπεδο, αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες της Ολλανδίας (Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ21), αλλά επέλεξε να παίξει στο Μαρόκο, κάνοντας ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2025 και μετρώντας έκτοτε 13 συμμετοχές, έχοντας σημαντικό ρόλο και στο φετινό Μουντιάλ.