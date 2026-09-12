GM Ρόκετς: «Ο Σενγκούν δουλεύει σαν τρελός»

Ο Ράφαελ Στόουν, General Manager των Ρόκετς, βρέθηκε στην Τουρκία και μίλησε για τον Αλπερέν Σενγκούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Chancellor TV»:

«Ήταν υπέροχο. Νομίζω ότι ήμασταν σχεδόν δύο εβδομάδες στην Τουρκία και ήμασταν μαζί κάθε μέρα. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί. Αυτό είναι πραγματικά κάτι καλό. Έτσι, όλοι θυμόμαστε ότι είμαστε άνθρωποι. Σκέφτηκα ότι αυτή η επίσκεψη ήταν σημαντική για μένα. Ένας λόγος γι' αυτό ήταν ότι μου έκανε πίεση: "Πρέπει να είσαι περισσότερο γύρω, να επικοινωνείς περισσότερο. Είσαι πάντα εδώ, αλλά θέλω να ακούω περισσότερα από εσένα, είτε καλά, είτε άσχημα, είτε άσχημα".

Είπα λοιπόν "εντάξει, έτσι θα γίνει". Στα πρώτα του χρόνια ήμουν συνέχεια πίσω από τον Alpi, μετά προσπάθησα να τραβηχτώ λίγο πίσω. Αλλά πήρα υπόψη τα λόγια του και την επιθυμία του έτσι, του είπα ότι θα το κάνω αυτό για τέσσερα χρόνια. Ήταν μια υπέροχη εμπειρία. Αγάπησα πολύ την Τουρκία. Είναι πραγματικά ένα όμορφο μέρος με πολύ γλυκούς ανθρώπους. Και αυτός περνάει υπέροχα το καλοκαίρι. Δουλεύει σαν τρελός».