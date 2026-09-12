Μπαρτσελόνα: Κάνει οριστικά πίσω για τον Νίκο Γουίλιαμς

Η Μπαρτσελόνα φαίνεται πως έχει εγκαταλείψει οριστικά την υπόθεση του Νίκο Γουίλιαμς, έπειτα από τις μεταγραφές των Καρίμ Αντεγέμι και Άντονι Γκόρντον.

Η Μπαρτσελόνα έχει εγκαταλείψει πλήρως το ενδιαφέρον της για τον εξτρέμ της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Νίκο Γουίλιαμς, με τον καταλανικό σύλλογο να έχει στρέψει πλέον την προσοχή του αλλού, μετά την απόκτηση των Καρίμ Αντεγέμι και Άντονι Γκόρντον για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής.

Παράλληλα, ο Γουίλιαμς βρίσκεται υπό πίεση και για τη θέση του στην εθνική Ισπανίας, καθώς ο Βίκτορ Μουνιόθ εξελίσσεται σε σοβαρό ανταγωνιστή για μία θέση στο βασικό σχήμα.

Με τη φανέλα της Αθλετικο Μπιλμπάο, ο 24χρονος μετρά 203 εμφανίσεις με 38 γκολ και 37 ασίστ, ενώ είναι και 36 φορές διεθνής με τη «Φούρια Ρόχα», έχοντας κατακτήσει και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.