Σκάνδαλο στην Πολωνία – Ο προπονητής της Γιαγκελόνια έστελνε μηνύματα σε διαιτητές

Ο προπονητής της Γιαγκελόνια, Άντριαν Σιεμιένιετς, φαίνεται πως έστελνε μηνύματα σε προπονητές, όπως αποκαλύπτουν τα μέσα της Πολωνίας.

Μια απίστευτη εξέλιξη έρχεται από την Πολωνία, καθώς όπως αποκαλύπτουν τα μέσα τη χώρας, ο προπονητής της Γιαγκελόνια, Άντριαν Σιεμιένιετς, έστελνε μηνύματα σε διαιτητές και μπορεί να χάσει τη δουλειά του.

Συγκεκριμένα, με βάση κείμενο του «sportowefakty», ο 34χρονος τεχνικός πριν από το ματς με την Κατοβίτσε έστειλε μήνυμα στους διαιτητές του αγώνα, ώστε να προειδοποιήσουν τους παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών πριν τους τιμωρήσουν.

Ο Σιεμιένιετς αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, ενώ σε δηλώσεις που έκανε παραδέχτηκε την πράξη του, χαρακτηρίζοντάς τη λανθασμένη.

«Γνωρίζω ότι η αποστολή αυτού του μηνύματος ήταν απλώς περιττή και αποτέλεσε λάθος. Δεν είχα κακές προθέσεις, όμως ο τρόπος επικοινωνίας που επέλεξα δεν ήταν απαραίτητος».

Θυμίζουμε ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα λίγο πριν η Γιαγκελόνια αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραισκάκης» στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Europa League, την ερχόμενη Τετάρτη (16/9, 22:00).