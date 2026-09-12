Σκάνδαλο στην Πολωνία – Ο προπονητής της Γιαγκελόνια έστελνε μηνύματα σε διαιτητές

Μια απίστευτη εξέλιξη έρχεται από την Πολωνία, καθώς όπως αποκαλύπτουν τα μέσα τη χώρας, ο προπονητής της Γιαγκελόνια, Άντριαν Σιεμιένιετς, έστελνε μηνύματα σε διαιτητές και μπορεί να χάσει τη δουλειά του.
Συγκεκριμένα, με βάση κείμενο του «sportowefakty», ο 34χρονος τεχνικός πριν από το ματς με την Κατοβίτσε έστειλε μήνυμα στους διαιτητές του αγώνα, ώστε να προειδοποιήσουν τους παίκτες που βρίσκονται στο όριο καρτών πριν τους τιμωρήσουν.
Ο Σιεμιένιετς αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, ενώ σε δηλώσεις που έκανε παραδέχτηκε την πράξη του, χαρακτηρίζοντάς τη λανθασμένη.
«Γνωρίζω ότι η αποστολή αυτού του μηνύματος ήταν απλώς περιττή και αποτέλεσε λάθος. Δεν είχα κακές προθέσεις, όμως ο τρόπος επικοινωνίας που επέλεξα δεν ήταν απαραίτητος».
Θυμίζουμε ότι όλα αυτά λαμβάνουν χώρα λίγο πριν η Γιαγκελόνια αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραισκάκης» στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Europa League, την ερχόμενη Τετάρτη (16/9, 22:00).