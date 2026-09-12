Η Καλαμάτα αποκτά το δικό της E-Shop!

Σε νέα εποχή έχει μπει η Καλαμάτα, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της ομάδας.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη λειτουργία του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της ομάδας μας, δίνοντας σε κάθε φίλαθλο τη δυνατότητα να φορά τα χρώματα της Μαύρης Θύελλας και να αισθάνεται ακόμα πιο κοντά στην αγαπημένη του ομάδα.

Στο fckalamataeshop.gr οι φίλαθλοι μπορούν να ανακαλύψουν την επίσημη συλλογή της ΠΑΕ Καλαμάτα, με προϊόντα και είδη που έχουν σχεδιαστεί για όλους όσοι θέλουν να εκφράζουν καθημερινά την αγάπη τους για την ομάδα.

Ρούχα και εμφανίσεις

Αξεσουάρ και είδη ένδυσης

Προϊόντα για κάθε φίλαθλο της Μαύρης Θύελλας

Επίσημα είδη με τα χρώματα και το έμβλημα της ομάδας μας!

Το επίσημο e-shop αποτελεί έναν ακόμη τρόπο να είμαστε όλοι μαζί δίπλα στην ομάδα, εντός και εκτός γηπέδου.

Οι παραγγελίες πραγματοποιούνται εύκολα και ηλεκτρονικά, ώστε η Μαύρη Θύελλα να μπορεί να ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και όχι μόνο.

Επισκεφθείτε τώρα το fckalamataeshop.gr και γνωρίστε την επίσημη συλλογή της ΠΑΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.

Ζήσε την ομάδα. Φόρεσε τη Θύελλα.

Γίνε μέρος της ιστορίας της Μαύρης Θύελλας.