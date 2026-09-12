Οκτώ χρόνια χωρίς βαθμό εντός-εκτός ο ΟΦΗ με τον Ολυμπιακό - Στο 1,23 ο άσος!

Τα τελευταία χρόνια ο ΟΦΗ δεν παίρνει ούτε βαθμό κόντρα στον Ολυμπιακό.

Σαρωτική υπέρ του Ολυμπιακού είναι η παράδοση στα παιχνίδια με τον ΟΦΗ. Είναι χαρακτηριστικό πως στα τελευταία οκτώ χρόνια, οι Κρητικοί δεν έχουν καταφέρει να αποσπάσουν ούτε βαθμό στις μεταξύ τους αναμετρήσεις εντός ή εκτός έδρας.

Σε αυτά τα οκτώ χρόνια, οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί και σε δυο τελικούς, του Κυπέλλου Ελλάδας 2025 και του Σούπερ Καπ 2025, όπου ο Ολυμπιακός κατέκτησε και τα δύο τρόπαια, έστω κι αν στον δεύτερο χρειάστηκε τον έξτρα χρόνο της παράτασης.

Γι’ αυτό και ενόψει του αποψινού αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης», ο άσος των Πειραιωτών είναι στο 1,23. Παρά το γεγονός ότι ο ΟΦΗ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, αγωνιστικά και ψυχολογικά, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα και οι δύο ομάδες έχουν υποχρεώσεις στο Europa League.

Ο ΟΦΗ έως τώρα στη σεζόν μετρά μόλις μια ήττα, αυτή από τον Άρη στο «Βικελίδης» τη 2η αγωνιστική, ενώ έχει αποσπάσει ισοπαλία 0-0 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο.

