Λίβερπουλ: Παραμένει ψηλά στη λίστα ο Ολίσε – Δεν κάνει πίσω η Μπάγερν

Η Λίβερπουλ φαίνεται πως συνεχίζει να έχει ψηλά στη λίστα της τον Μάικλ Ολίσε, παρόλο που η Μπάγερν έχει ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης δεν πωλείται.

Η Λίβερπουλ εξακολουθεί να παρακολουθεί την περίπτωση του Μάικλ Ολίσε, παρόλο που η Μπάγερν Μονάχου έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποχώρησής του τον Ιανουάριο, θέλοντας να ενισχύσει σημαντικά την επίθεσή της.

Καμία πρόταση κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν πρόκειται να μεταβάλει τη στάση της Μπάγερν, καθώς οι πρωταθλητές Γερμανίας είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τον 24χρονο στο δυναμικό τους μέχρι το καλοκαίρι, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες του Βενσάν Κομπανί.

Στη συνέχεια, η κατάστασή του ενδέχεται να επανεξεταστεί, με τις πιθανές διαπραγματεύσεις για το συμβόλαιό του να αναμένεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις, με τη Λίβεπρουλ να ψάχνει ακόμα μια γαλλική μεταγραφή που θα «ταράξει τα ευρωπαϊκά νερά», μετά από αυτή του Μπράντλεϊ Μπαρκολά.