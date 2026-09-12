Ποέτα: «Στόχος της Αρμάνι είναι τα πλέι οφ, να έχει καλύτερη σεζόν ο Γκούντουριτς»

Ο Πέπε Ποέτα σε δηλώσεις του μίλησε για το χτίσιμο της Αρμάνι ενόψει της νέας σεζόν και τόνισε πως περιμένει περισσότερα από τον Μάρκο Γκούντουριτς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

« Η πρόκριση στα πλέι οφ είναι ένα όνειρο. Θα έβαζα στην άκρη το Triple Crown, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά έχει συμβεί μία φορά στην 90χρονη ιστορία του Μιλάνου. Ο ανταγωνισμός έχει ανεβάσει τον πήχη και είναι πολύ δυνατός. Και αυτή είναι μια εντελώς νέα ομάδα.

Μπορεί να μην έχουμε έναν καθαρόαιμο σκόρερ, αλλά είμαστε μια ομάδα με μεγάλη μπασκετική νοημοσύνη. Θα πρέπει να παίξουμε περισσότερο σε ρυθμό, να βρούμε διαφορετικούς πρωταγωνιστές και να μοιραστούμε τις ικανότητες και τις ευθύνες.

Η αγορά μας οδήγησε να επιλέξουμε έναν πλέι μέικερ χωρίς πραγματικό βασικό πόιντ γκαρντ, έναν μόνο δημιουργό, αλλά με ένα πακέτο παικτών που έχουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να επιβιώσουν στην Εuroleague: έναν rookie με αίσθηση παιχνιδιού όπως ο Κόουλ, την εμπειρία του Τόμπσον, τη φυσική διάσταση του Χολ, καθώς και τους Μπολμάρο και Γκούντουριτς που μπορούν να πασάρουν την μπάλα.

Για τον Γκούντουριτς: «Είχε τα πάνω και τα κάτω του πέρυσι, έπαιξε καλά σε σημαντικά παιχνίδια, αλλά πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα θα μπορούσε να είναι πιο κατάλληλη για αυτόν».

Για τους Πίτερς και Χολ: « Δύο παίκτες με εμπειρία από το Final Four, ο Πίτερς και ο Χολ, θα είναι οι ηγέτες της ομάδας όσον αφορά την ηγεσία και την εμπειρία.

Έχουν παίξει σε πολλά τουρνουά Final Four, ήταν σημαντικοί δίπλα σε άλλους σπουδαίους παίκτες. Ο ρόλος τους θα είναι σημαντικότερος εδώ, αλλά θα είναι πολύ σημαντικός, πρώτα απ' όλα, για να ενσταλάξουν μια νοοτροπία νικητή στην κουλτούρα μας».

Για την άμυνα: «Θα έχουμε πεντάδες που μπορούν να αλλάξουν τα παιχνίδια στην άμυνα. Ο Χολ και ο Μπολμάρο μπορούν να ασκήσουν πίεση στην μπάλα και να μεταδώσουν αυτή την προσέγγιση σε όλους τους άλλους».