Το κάλεσμα του Σλούκα για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Τον τιμάμε όλοι μαζί στο σπίτι μας» (vid)

Ο Κώστας Σλούκας κάλεσε τους «πράσινους» οπαδούς να κλείσουν τα εισιτήριά τους για το «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Στις 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο «T-Center» το όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος κάλεσε τους «πράσινους» οπαδούς να κλείσουν την θέση τους.

«Η νέα σεζόν ξεκινά τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας. Κλείσε τώρα τη θέση σου» ανέφερε ο αρχηγός του «τριφυλλιού».

Δείτε το βίντεο: