Το κάλεσμα του Σλούκα για το «Παύλος Γιαννακόπουλος»: «Τον τιμάμε όλοι μαζί στο σπίτι μας» (vid)

Στις 18-19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο «T-Center» το όγδοο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε στα social media ένα βίντεο με τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος κάλεσε τους «πράσινους» οπαδούς να κλείσουν την θέση τους.
«Η νέα σεζόν ξεκινά τιμώντας τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου όλοι μαζί ξανά στο σπίτι μας. Κλείσε τώρα τη θέση σου» ανέφερε ο αρχηγός του «τριφυλλιού».
Δείτε το βίντεο:
𝟖𝐭𝐡 𝐏𝐚𝐯𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐧𝐚𝐤𝐨𝐩𝐨𝐮𝐥𝐨𝐬 𝐓𝐨𝐮𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 | 𝐒𝐞𝐜𝐮𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐬 𝐍𝐎𝐖 🎫☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) September 12, 2026
The 8th Pavlos Giannakopoulos Tournament is coming to Telekom Center Athens, with two days of basketball dedicated to the legacy of the Club’s legendary… pic.twitter.com/FqZrieoEYH