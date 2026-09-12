Σοκ στη Μονακό: Απορρίφθηκε το αίτημα συμμετοχής στην τρίτη κατηγορία και οδηγείται στην... πέμπτη

Απίστευτα είναι αυτά που συμβαίνουν αυτό το καλοκαίρι στην Μονακό, με το αίτημά της για συμμετοχή στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας να μην γίνεται αποδεκτό.

Η Μονακό κατέθεσε αίτηση ώστε να μπορέσει να συμμετέχει στην τρίτη κατηγορία της Γαλλίας, όμως δεν θα αγωνιστεί ούτε εκεί τη νέα σεζόν!

Η γαλλική Ομοσπονδία μπάσκετ απέρριψε το αίτημα και πλέον η Μονακό οδηγείται σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας του συλλόγου ή, ενδεχομένως, στη συμμετοχή μιας ερασιτεχνικής ομάδας στην πέμπτη κατηγορία.

«Κατά τη συνεδρίασή του το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, το Ομοσπονδιακό Γραφείο εξέδωσε την τελική του απόφαση σχετικά με την αίτηση του συλλόγου AS Monaco Basket SA για συμμετοχή στο Championnat Fédéral Nationale Masculine 1 (NM1). Το Ομοσπονδιακό Γραφείο αποφάσισε να επικυρώσει τη δυσμενή σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου Διαχείρισης και, ως εκ τούτου, απέρριψε την εγγραφή του συλλόγου.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο έλαβε υπόψη την αρνητική γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου Διαχείρισης (CCG), η οποία παρατήρησε συγκεκριμένα ότι ο σύλλογος δεν ήταν σε θέση να υποβάλει φάκελο που να αποδεικνύει την ακρίβεια και την αξιοπιστία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας.

Υπό το πρίσμα αυτής της γνώμης, και λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της υπόθεσης, το Προεδρείο αποφάσισε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς εγγυήσεις που να δικαιολογούν μια εξαιρετική παρέκκλιση, δηλαδή την εγγραφή του συλλόγου στην NM1, κατά παράβαση των δικών του κανονισμών. Η χορήγηση ειδικής άδειας με το πρόσχημα του ανώτερου συμφέροντος του μπάσκετ θα υπονόμευε την ακεραιότητα και τη δικαιοσύνη των διαγωνισμών που διοργανώνει η Ομοσπονδία, την οποία έχει καθήκον να προστατεύει.

Επιπλέον, το Ομοσπονδιακό Προεδρείο επιβεβαίωσε ότι το πρωτάθλημα της NM1 θα ξεκινήσει, όπως έχει προγραμματιστεί, στις 18 Σεπτεμβρίου 2026. Η FFBB θα ανακοινώσει τη σύνθεση των ομίλων μόλις οριστικοποιηθεί η απόφαση εγγραφής σχετικά με την Fos Provence Basket» αναφέρει η ανακοίνωση.