Άρης: Οριστική συμφωνία με Μπρούμα

Παίκτης του Άρη θα πρέπει να θεωρείται ο Μπρούμα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε οριστική συμφωνία

Οριστική συμφωνία μεταξύ Μπρούμα και Άρη, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να επιβεβαιώνει το deal και τον ποδοσφαιριστή να φτάνει αύριο, Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σας είχε ενημερώσει από την Τετάρτη το SDNA.gr οι δύο πλευρές τα είχαν βρει σε όλα για την συνεργασία τους, με του κιτρινόμαυρους πλέον να ενισχύονται στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Ο Μπρούμα αναμένεται αύριο (13/09) στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα θα περάσει από εξετάσεις, όπου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί πυό τις οδηγίες του Μιχάλη Γρηγορίου.