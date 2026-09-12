Τι και αν δε το έβλεπε κανείς να έρχεται; Τελικά... ήρθε: ο Λάντο Νόρις από το πουθενά πήρε την pole position στην Ισπανία, αφήνοντας πίσω του Κίμι Αντονέλι και Μαξ Φερστάπεν.

Λέγανε, άπαντες, Αντονέλι. Έτσι, από συνήθεια κι επειδή ο πιτσιρικάς κάνει φέτος πράγματα εκτός πάσας λογικής.

Λέγανε και Χάμιλτον, καθώς επί ισπανικού εδάφους κάνει βρετανικούς παπάδες.

Λέγανε Ράσελ, γιατί είναι και πονόψυχοι.

Λέγανε, ακόμη, Μαξ Φερστάπεν γιατί... να, είναι ο Μαξ Φερστάπεν.

Αλλά Νόρις; Ουδείς. Και με βάση τα όσα είδαμε στο Q1, το Q2 και στο μισό και παραπάνω Q3, δεν είχαν και πολύ άδικο. Ποιος Νόρις τώρα μωρέ;

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής, να ποιος: ο πιλότος της ΜακΛάρεν με έναν αδιανόητο χρόνο στο φινάλε των κατατακτήριων στην Ισπανία πήρε την pole position, αφήνοντας με την όρεξη τόσο τον Αντονέλι όσο και τον Φερστάπεν που πήγαινε για την υπέρβαση.

Πίσω από την πρώτη τριάδα θα εκκινήσουν οι δύο Φεράρι. Η Σκουντερία πήγε με όνειρα σ' άλλον έναν αγώνα, όμως απ' ό,τι φαίνεται δύσκολα θα δει την καρό σημαία πρώτη: Χάμιλτον και Λεκλέρκ θα δουν τα κόκκινα φώτα να σβήνουν από την από την 4η και 5η θέση και, πώς να το θέσουμε κομψά, είναι κομματάκι δύσκολα.

An incredibly tight Quali in Madrid, we’re on the second and third row tomorrow 🇪🇸 pic.twitter.com/5gJexdfpyA — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) September 12, 2026

Τζορτζ Ράσελ (ενός λεπτού σιγή στις έσχατες ελπίδες του για τίτλο που εξανεμίζονται...), Πιάστρι, Λόσον, Κολαπίντο και Λίντμπλαντ συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα, από την οποία απουσίαζε ο poleman της Μόντσα, Πιέρ Γκασλί (μόλις 14ος).

Νόρις, λοιπόν. Από μισό δεύτερο πίσω από τον Χάμιλτον στα μισά του Q3 στο P1. Η τρίτη του pole στα τέσσερα τελευταία grand prix δείχνει πως η ΜακΛάρεν έχει αρχίσει να το βρίσκει. Ξανά.

Μπορεί να πάρει τη νίκη στη Μαδρίτη αύριο (16:00).

Θα αραδιάζαμε ένα σωρό ονόματα πριν το δικό του, αλλά ξέρετε κάτι;

Είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής.