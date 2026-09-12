«Κοντά στον Νικ Σμιθ Τζούνιορ η Ρεάλ Μαδρίτης»

Η Ρεάλ Μαδρίτης πλησιάζει σε μία κίνηση με… άρωμα ΝΒΑ, καθώς βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ, σύμφωνα με τον Τσέμα Ντε Λούκας.

Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει στην αγορά για γκαρντ και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ. Όπως αναφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας, η «Βασίλισσα» βρίσκεται αρκετά κοντά στην απόκτηση του 22χρονου.

Ο Σμιθ Τζούνιορ επιλέχθηκε από τους Σάρλοτ Χόρνετς στο Draft του 2023 και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς. Σε 30 ματς και 12,5 λεπτά στην κανονική περίοδο είχε 6,2 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στα play-offs σε έξι αγώνες και 3,2 λεπτά μέτρησε 2,7 πόντους, 0,2 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ.

Θυμίζουμε πως απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έγινε ο νεότερος «Λιμνάνθρωπος» με 25+ πόντους χωρίς βολή, ενώ είναι και ο 6ος παίκτης στον οργανισμό με 25+ πόντους, 5+ ασίστ και 5+ τρίποντα ερχόμενος από τον πάγκο σε αγώνα της regular season.