«Κοντά στον Νικ Σμιθ Τζούνιορ η Ρεάλ Μαδρίτης»

Η Ρεάλ Μαδρίτης ψάχνει στην αγορά για γκαρντ και φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ. Όπως αναφέρει ο Τσέμα Ντε Λούκας, η «Βασίλισσα» βρίσκεται αρκετά κοντά στην απόκτηση του 22χρονου.
Ο Σμιθ Τζούνιορ επιλέχθηκε από τους Σάρλοτ Χόρνετς στο Draft του 2023 και την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στους Λος Άντζελες Λέικερς. Σε 30 ματς και 12,5 λεπτά στην κανονική περίοδο είχε 6,2 πόντους, 0,8 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ στα play-offs σε έξι αγώνες και 3,2 λεπτά μέτρησε 2,7 πόντους, 0,2 ριμπάουντ και 0,2 ασίστ.
Θυμίζουμε πως απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς έγινε ο νεότερος «Λιμνάνθρωπος» με 25+ πόντους χωρίς βολή, ενώ είναι και ο 6ος παίκτης στον οργανισμό με 25+ πόντους, 5+ ασίστ και 5+ τρίποντα ερχόμενος από τον πάγκο σε αγώνα της regular season.
ÚLTIMA HORA: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 a.), a punto de fichar por el Real Madrid. Número 27 del Draft de 2023, ha pasado por Hornets y Lakers.— Chema de Lucas (@chemadelucas) September 12, 2026
BREAKING: Nick Smith Jr. (1.88 m.; 22 y.o.) is close to a deal with Real Madrid.