Ξεκίνημα με νίκη για τους μικρούς της ΑΕΚ

Ιδανική εκκίνηση για την Κ15 της ΑΕΚ που νίκησε 4-2 τον ASTERAS AKTOR στον πρώτο της αγώνα στο πρωτάθλημα Υποδομών (Κ15) της Super League, στο γήπεδό της στις εγκαταστάσεις των Σπάτων.

Με εντυπωσιακό τρόπο ολοκλήρωσε η ΑΕΚ το ημίχρονο, έχοντας πάρει σαφές προβάδισμα τριών τερμάτων. Η Ένωση απείλησε πρώτη στο 5’, όταν ο Δροσάκης βρέθηκε σε θέση βολής, όμως ο τερματοφύλακας απέκρουσε το πλασέ του.



Στο 12’ ήρθε το 1-0, με τον Δημητρούλα να εκτελεί απευθείας κόρνερ και τον πορτιέρο του Αστέρα να μην καταφέρνει να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 33’ ο Δροσάκης αξιοποίησε την εξαιρετική πάσα του Ντάνου για το 2-0 και ένα λεπτό αργότερα πέτυχε και δεύτερο προσωπικό γκολ, με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση.



Ο Αστέρας μείωσε στις αρχές του β' ημιχρόνου με τον Καρβούνη (42') και στο 51' χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να πετύχει και τέταρτο γκολ. Ο Δροσάκης εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος της άμυνας του Αστέρα και προσπάθησε να σκοράρει, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.



Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 65' με τον Δημητριάδη σε 3-2, όμως η αντίδραση της ΑΕΚ ήταν άμεση, αφού ο Σοφιανίδης έκανε το 4-2 με ωραίο μακρινό σουτ στο 67' και με το σκορ αυτό η ομάδα μας ξεκίνησε νικηφόρα το πρωτάθλημα.



ΑΕΚ (Γιώργος Νάτσης): Κολέτσος, Φαλτσέτας, Σιδέρης, Παπαδογιωργάκης, Παπαπαναγιώτου (71' Μπάρδης) Μιχαλόπουλος (41' Αναστασόπουλος) Ντάνος (55' Σοφιανίδης) Δημητρούλας. Σαλαζάρ (55' Δημητσάντος) Ζορμπαλάς (71' Καραγιάννης) Δροσάκης.