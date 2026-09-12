Διαψεύδει η Μπορούσια Ντόρτμουντ τα σενάρια αφυδάτωσης για την αδιαθεσία του Καρέτσα

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ μέσω του Λαρς Ρίκεν τοποθετήθηκε για την περιπέτεια υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Αναπάντητοι ιατρικά θα μείνουν οι λόγοι για τους οποίους ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντικαταστάθηκε στην αναμέτρηση με την Βιγιαρεάλ. Παρά την τοποθέτηση της μητέρας του Έλληνα παίκτη στην βελγική εφημερίδα Het Nieuwsblad, πως η αδιαθεσία του Καρέτσα οφείλεται σε αφυδάτωση, η επίσημη Ντόρτμουντ μέσω του Λαρς Ρίκεν δεν το επιβεβαίωσε: “Όχι, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό (σ.σ. το ενδεχόμενπ αφυδάτωσης), διότι αυτό ήταν ύποπτο. Ίσως είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων.

Στο τέλος, δεν ξέρουμε, διότι δεν έχουμε ισχυρές ενδείξεις για κάτι. Για τρεις μέρες πραγματικά ψάξαμε τα πάντα και δεν βρήκαμε απολύτως καμία ανωμαλία”, τόνισε ο αθλητικός διευθυντής των Βεστφαλών στο δίκτυο DAZN και κατέληξε: “Έκτοτε, προφανώς και ο οργανισμός του ενυδατώθηκε αρκετά. Επομένως είναι πολύ θετικά το γεγονός ότι δεν βρήκαμε τίποτα”.

Ο Καρέτσας έκανε ατομική προπόνηση το πρωί του Σαββάτου και αργότερα βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ με την Πάντερμπορν: “Θα τον επαναφέρουμε προσεκτικά σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς δεν ήταν έτοιμος για το σημερινό παιχνίδι, αλλά θα ενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα και θα δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο επόμενο παιχνίδι μας απέναντι στην Στουτγκάρδη”, κατέληξε ο Ρίκεν, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Νίκο Κόβατς: “Αν όλα πάνε βάσει πλάνου και μπορέσει να προπονηθεί με την ομάδα ξανά, τότε θα είναι στις επιλογές μου για την αναμέτρηση με την Στουτγκάρδη”.