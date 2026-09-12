Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Δοκάρι ο Φούντας, βιάστηκε σε... λόμπα ο Αϊτόρ, αστόχησε ο Πιρόλα (vids) 12-09-2026 19:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΟΦΗ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μοιρασμένες οι καλές στιγμές στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με το δοκάρι του Φούντα, αναμφίβολα να είναι η κορυφαία, αστόχησαν ο Αϊτόρ αρχικά και στη συνέχεια ο Πιρόλα, μπροστά στις δύο εστίες. Δείτε τις φάσεις εδώ: Πάμε για μεγάλο ντέρμπι: Κλείνει η ψαλίδα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις instanews.gr Εξαγορά Nova: Οι λεπτομέρειες της κίνησης-ματ του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η επόμενη μέρα για την περιουσία του – Τα ακίνητα, οι εταιρείες και τα δικαιώματα dailymedia.gr Πώς ήρθαν τα πάνω κάτω με τον Χρήστο Μανδά menshouse.gr Αυτόν τον παίκτη πήγε να «κάψει» ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Θα έσωζε τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που βρισκόταν στην κλινική instanews.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και αυθεντίες; menshouse.gr Δοκάρι ο Φούντας, βιάστηκε σε... λόμπα ο Αϊτόρ, αστόχησε ο Πιρόλα (vids) SHARE