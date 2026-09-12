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Δοκάρι ο Φούντας, βιάστηκε σε... λόμπα ο Αϊτόρ, αστόχησε ο Πιρόλα (vids)

Ποδόσφαιρο
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Μοιρασμένες οι καλές στιγμές στο γήπεδο Καραϊσκάκη, με το δοκάρι του Φούντα, αναμφίβολα να είναι η κορυφαία, αστόχησαν ο Αϊτόρ αρχικά και στη συνέχεια ο Πιρόλα, μπροστά στις δύο εστίες.

Δείτε τις φάσεις εδώ: 

Δοκάρι ο Φούντας, βιάστηκε σε... λόμπα ο Αϊτόρ, αστόχησε ο Πιρόλα (vids)