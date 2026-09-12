Ομπράντοβιτς: «Θέλουμε αυτή την ένταση στην άμυνα - Πρέπει να βελτιωθούμε»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στάθηκε στην ένταση που έβγαλε η ομάδα του στην άμυνα.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε εύκολα την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα με 77-59, με τους «πράσινους» να βγάζουν μεγάλη ένταση στην άμυνα.

Σε αυτό στάθηκε και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του, τονίζοντας πως είναι κάτι που θέλει. Βέβαια, υπογράμμισε πως υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουν οι παίκτες του.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο Action24:

Για την ένταση στην άμυνα και αν είναι κάτι που θέλει: «Χωρίς αμφιβολία. Η επιθετικότητα και η ένταση είναι κάτι που θέλουμε. Είναι φιλικά. Είχαμε πολλά θετικά και αρνητικά. Πρέπει να βελτιωθούμε σε όλα. Δεν έχουμε πολλές μέρες μέχρι την έναρξη των επίσημων αγώνων. Ας μείνουμε υγιείς και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά».