Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ο Ιβάν Σαββίδης: «Στόχος το πρωτάθλημα - Θα υπάρξει μεγάλο πριμ»

Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης, ο οποίος είχε μία συζήτηση με τον Αλέσιο Λίσι, ενώ μιλώντας στους ασπρόμαυρους έθεσε ως στόχο το πρωτάθλημα, κάνοντας σαφές ότι θα υπάρξει μεγάλο πριμ.

Μία περίπου εβδομάδα μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, και παραμονές του classico Θεσσαλονίκης, ο ισχυρός άνδρας του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην τελευταία «πρόβα» της ομάδας και στο αθλητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, προκειμένου να σταθεί στο πλευρό των ασπρόμαυρων.

Ο Ιβάν Σαββίδης είχε μία συζήτηση με τον Αλέσιο Λίσι, στον οποίο εξέφρασε την αμέριστη εμπιστοσύνη του και του ζήτησε να συνεχίσει τη δουλειά πάνω στο υπάρχον πλάνο.

Ασπάστηκε έναν έναν τους παίκτες του ΠΑΟΚ, ζήτησε να είναι μία «γροθιά» και κατέστησε σαφές ότι ο στόχος είναι το πρωτάθλημα, υπογραμμίζοντας πως θα υπάρξει μεγάλο πριμ.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε: «Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα». Ενόψει της αυριανής αναμέτρηση κόντρα στον Άρη, ζήτησε απόλυτη συγκέντρωση, σημειώνοντας πως «είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτήρα, μη νομίζετε ότι ο αντίπαλος σας είναι αδύναμος», προσθέτοντας στη συνέχεια: «ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι (σ.σ. ο Άρης)».