Νίκολς στο SDNA: «Στόχος η κατάκτηση του BCL και να είμαι στο Top-5 των παικτών στην Stoiximan GBL»

Ο Τάι Νίκολς μιλώντας στο SDNA ξεκαθάρισε πως στοχεύει στην κατάκτηση του BCL με το Περιστέρι Betsson και ότι θέλει να είναι από τους καλύτερους παίκτες στην Stoiximan GBL.

Ο Τάι Νίκολς ετοιμάζεται για την πρώτη του σεζόν ως αρχηγός του Περιστερίου Betsson. Ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στο SDNA για τον νέο ρόλο που ανέλαβε φέτος, τονίζοντας πως αποτελεί πρόκληση για τον ίδιο. Μάλιστα, ανέφερε πως είχε προτάσεις από ομάδες τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού, αλλά αποφάσισε να μείνει στον σύλλογο που του έδειξε εμπιστοσύνη.

Ακόμη, στάθηκε στους στόχους του και έθεσε ψηλά τον πήχυ. Τόνισε πως ο στόχος στο Basketball Champions League είναι η κατάκτηση του τροπαίου και ότι θέλει να είναι στο Top-5 των κορυφαίων παικτών στην Stoiximan Greek Basketball League.

Τέλος, είχε μόνο τα καλύτερα να πει για τον κόσμο της ομάδας και την ατμόσφαιρα που δημιουργεί στους αγώνες.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο SDNA:

Για το αν ήταν εύκολη απόφαση να μείνει στο Περιστέρι Betsson: «Καθώς περνούσε το καλοκαίρι, γινόταν πιο εύκολη. Είχα μερικές προτάσεις από άλλες ομάδες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά ένιωθα πιο άνετα να επιστρέψω εδώ. Ο προπονητής με εμπιστεύεται, μου επιτρέπει να παίζω όπως επιθυμώ. Οι παίκτες με εμπιστεύονται, η διοίκηση με εμπιστεύεται. Και αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Για εμένα η αυτοπεποίθηση είναι το πιο σημαντικό στο μπάσκετ».

Για τις αλλαγές στο ρόστερ: «Χάσαμε μερικούς καλούς παίκτες, παίκτες-κλειδιά, χάσαμε τους αρχηγούς μας. Αλλά φέραμε καλούς παίκτες, επέστρεψαν μερικοί καλοί παίκτες από πέρσι. Η χημεία θα βελτιωθεί καθώς προχωράει η σεζόν. Πρέπει να δουλεύουμε πιο σκληρά από τους αντιπάλους μας. Να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά στην προπόνηση, να έχουμε την απαραίτητη φυσική κατάσταση και όλα τα άλλα θα έρθουν».

Για την απουσία έμπειρων φωνών στα αποδυτήρια: «Είναι σημαντικό, ειδικά για εκτός του παρκέ, για μέσα στα αποδυτήρια. Πρέπει άλλοι να βγουν μπροστά. Ο κόουτς με έκανε αρχηγό φέτος, είναι νέος ρόλος για εμένα. Συνήθως δεν μιλάω πολύ, μου αρέσει να ηγούμαι μέσω του παιχνιδιού μου, αλλά μου αρέσουν οι προκλήσεις και την αποδέχθηκα. Είναι δύσκολο που χάσαμε τον Γιάνκοβιτς αλλά πρέπει να συνεχίσουμε και να δουλέψουμε ως ομάδα για να γίνουμε καλύτεροι».

Για το αν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στον ρόλο του αρχηγού: «Δεν θα είναι εύκολο. Είμαι μεγάλος αλλά και νέος ταυτόχρονα. Δεν είναι εύκολο να λες σε άλλους παίκτες τι να κάνουν και ουσιαστικά να είσαι ένας ακόμα προπονητής. Είναι κάτι που ήθελα να κάνω φέτος. Ο κόουτς με ρώτησε αν θέλω και είπα ναι. Θα είναι δύσκολο, αλλά μου αρέσουν οι δοκιμασίες».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Οι ομαδικοί είναι να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε στο BCL. Θα είναι μεγάλο κατόρθωμα για τη χώρα το να φέρουμε το τρόπαιο του BCL. Να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες έγιναν καλύτερες, έφεραν προπονητές, παίκτες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Σαν παίκτης θες να παίζεις απέναντι στους καλύτερους, οπότε ελπίζω να είμαστε ανταγωνιστικοί, να τελειώσουμε στο Top-6, να πάμε στα play-offs και να κάνουμε κάτι ξεχωριστό εκεί.

Προσωπικά, θέλω να συνεχίσω να γίνομαι καλύτερος. Δεν μου αρέσει να θέτω προσωπικούς στόχους γιατί με νοιάζει η ομάδα. Αλλά αν έπρεπε, θα ήθελα να είμαι στους πέντε κορυφαίους παίκτες στην Ελλάδα. Νιώθω πως έχω την ικανότητα να το κάνω αυτό και την ομάδα να με βοηθήσει για να το κάνω. Οπότε αυτός θα ήταν ο στόχος, να είμαι στο Top-5 των παικτών στην Ελλάδα».

Για το αν στοχεύει στην κατάκτηση του BCL: «Νομίζω ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εκεί πρέπει να στοχεύεις. Είμαστε μία από τις 2-3 ομάδες της Ελλάδας στο BCL και εκπροσωπείς ολόκληρη τη χώρα. Οι άλλες ομάδες σε υποστηρίζουν. Θα ήταν τεράστιο για όλη τη χώρα να φέρουμε το τρόπαιο στην Ελλάδα».

Το μήνυμά του στον κόσμο: «Ανυπομονώ να τους δω. Έχουμε από τους καλύτερους οπαδούς στην Ελλάδα, πάντα φωνάζουν. Πάντα δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα για εμάς. Ανυπομονούμε να τους δούμε και τα όσα θα κάνουν και μακάρι να παίξουμε καλά για εκείνους».