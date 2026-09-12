Μαγικός: Τρίτο γκολ σε ισάριθμα ματς στην Τουρκία για τον εκπληκτικό Κυζιρίδη! (vid)

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός βρήκε δίχτυα και πάλι στην εκτός έδρας νίκη της Τσορούμ επί της Σαμσούνσπορ με το εντυπωσιακό 1-5!

Απίθανα πράγματα από τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη, ο οποίος ήδη έχει κάνει απόσβεση των χρημάτων που έδωσε η Τσορούμσπορ στην Χαρτς για να τον αποκτήσει.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μετρά ήδη τρία γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις, αφού βρήκε δίχτυα και στο ηχηρό 1-5 μέσα στην Σαμψούντα.

Με σπριντ από το κέντρο του γηπέδου και ψύχραιμο πλασέ, ο Κυζιρίδης έκανε το 1-4 στο 69ο λεπτό και άφησε το αποτύπωμα του σε ένα ακόμα ματς.

Κάπως έτσι, η νεοφώτιστη Τσορούμσπορ βρίσκεται στην 6η θέση με την πιο παραγωγική επίθεση του πρωταθλήματος, ενώ με τα τρία γκολ, ο Κυζιρίδης είναι ήδη 5ος σκόρερ της τουρκικής λίγκας πίσω από κάποιους… Όσιμεν, Σαλάχ και Ντούσαν Βλάχοβιτς!