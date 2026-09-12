Βρήκε δίχτυα ο Φούντας κόντρα στον Ολυμπιακό - Ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid)

Δίχτυα για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό βρήκε ο Φούντας, βάζοντας την προβολή σε σουτ του Ντίκμαν, ωστόσο ο διεθνής φορ ήταν σε θέση οφσάιντ, το τέρμα δεν μέτρησε και το 0-0 παρέμεινε στο ματς.

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