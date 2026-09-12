Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Βρήκε δίχτυα ο Φούντας κόντρα στον Ολυμπιακό - Ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid) 12-09-2026 19:28 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός ΟΦΗ ΠΡΟΣΩΠΑ Ταξιάρχης Φούντας 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δίχτυα για τον ΟΦΗ κόντρα στον Ολυμπιακό βρήκε ο Φούντας, βάζοντας την προβολή σε σουτ του Ντίκμαν, ωστόσο ο διεθνής φορ ήταν σε θέση οφσάιντ, το τέρμα δεν μέτρησε και το 0-0 παρέμεινε στο ματς. Δείτε εδώ: Εξαγορά Nova: Οι λεπτομέρειες της κίνησης-ματ του Γιάννη Αλαφούζου dailymedia.gr Θα έσωζε τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη: Ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε ο απινιδωτής που βρισκόταν στην κλινική instanews.gr Πώς ήρθαν τα πάνω κάτω με τον Χρήστο Μανδά menshouse.gr Πάμε για μεγάλο ντέρμπι: Κλείνει η ψαλίδα στις τελευταίες δημοσκοπήσεις instanews.gr Ο παίκτης που θα βγει για να μπει ο Ουναΐ menshouse.gr Αυτόν τον παίκτη πήγε να «κάψει» ο Μπενίτεθ… menshouse.gr Γιώργος Μαζωνάκης: Η επόμενη μέρα για την περιουσία του – Τα ακίνητα, οι εταιρείες και τα δικαιώματα dailymedia.gr Μέχρι 1 λάθος, εύγε: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που χάνουν και αυθεντίες; menshouse.gr Βρήκε δίχτυα ο Φούντας κόντρα στον Ολυμπιακό - Ακυρώθηκε για οφσάιντ (vid) SHARE