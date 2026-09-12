Ρομάνο: «7+1 εκατ. ευρώ η ρήτρα για Σαλάχ-Εντίν» (pic)

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε ποιο θα είναι το ύψος της οψιόν αγοράς του Σαλάχ-Εντίν από τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός τα βρήκε σε όλα με την Ρόμα για τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν, τον οποίον θα αποκτήσει ως δανεικό με μη υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε με την σειρά του την συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στις δύο ομάδες, αποκαλύπτοντας ότι το ύψος της ρήτρας ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, μαζί με άλλο 1 εκατ. ευρώ με την μορφή μπόνους.

Υπενθυμίζουμε πως ο παίκτης αναμένεται απόψε στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, ενώ η ανακοίνωσή του θα έρθει την Δευτέρα.

Η ανάρτηση του Ρομάνο:

🚨🇲🇦 Morocco left back Anass Salah-Eddine leaves AS Roma to join Panathinaikos, here we go!



Verbal agreement done and all set also for medical, as Sky reported.



Understand buy clause will be worth €7m plus €1m add-ons. ⚪️🟢🇬🇷 pic.twitter.com/BpU2wC2Q9c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2026

Το Who is Who

Ο 24χρονος Μαροκινός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Πανρκάτιους, πέρασε από την AFC και το 2015 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στην Άλκμααρ. Αγωνίστηκε με την Κ17 και ο Άγιαξ κατέβαλε 42 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον Σαλάχ-Εντίν να παίζει κατά σειρά σε Κ17, Κ19, Κ21 και πρώτη ομάδα, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές με 1 ασίστ.

Ενδιάμεσα πήγε δανεικός στην Τβέντε για την σεζόν 2022-23, με την συγκεκριμένη ομάδα να τον αγοράζει για 750 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2024. Συνολικά έπαιξε με την φανέλα της 52 φορές, καταγράφοντας 2 γκολ και 6 ασίστ. Η μεταγραφή στην Ρόμα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι 8.5 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το καλοκαίρι του ίδιου έτους ένας δανεισμός στην Αϊντχόβεν (25 συμμετοχές - 1 ασίστ). Με τους «τζιαλορόσι» έχει αγωνιστεί μόλις 3 φορές, μοιράζοντας 1 ασίστ, και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του.

Σε διεθνές επίπεδο, αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες της Ολλανδίας (Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ21), αλλά επέλεξε να παίξει στο Μαρόκο, κάνοντας ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2025 και μετρώντας έκτοτε 13 συμμετοχές, έχοντας σημαντικό ρόλο και στο φετινό Μουντιάλ.