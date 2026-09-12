Αρκετά κάτω από τα 7 εκατ. ευρώ η οψιόν του Παναθηναϊκού για Σαλάχ-Εντίν

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού προκύπτει πως η οψιόν αγοράς του Σαλάχ-Εντίν είναι αρκετά κάτω από τα 7+1 εκατ. ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει σε συμφωνία με την Ρόμα για τον δανεισμό του Σαλάχ-Εντίν, ενώ στο «deal» συμπεριλαμβάνεται και (μη υποχρεωτική) οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο λοιπόν υποστήριξε ότι το ύψος της ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ, μαζί με άλλο 1 εκατ. ευρώ με την μορφή μπόνους, όμως από το «Τριφύλλι» ξεκαθαρίζουν ότι το ποσό αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και τα πραγματικά χρήματα που απαιτούνται για την αγορά του Μαροκινού μπακ είναι αρκετά χαμηλότερα.

Το Who is Who

Ο 24χρονος Μαροκινός ξεκίνησε την καριέρα του από τις Ακαδημίες της Πανρκάτιους, πέρασε από την AFC και το 2015 μετακινήθηκε ως ελεύθερος στην Άλκμααρ. Αγωνίστηκε με την Κ17 και ο Άγιαξ κατέβαλε 42 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσει, με τον Σαλάχ-Εντίν να παίζει κατά σειρά σε Κ17, Κ19, Κ21 και πρώτη ομάδα, με την οποία κατέγραψε 10 συμμετοχές με 1 ασίστ.

Ενδιάμεσα πήγε δανεικός στην Τβέντε για την σεζόν 2022-23, με την συγκεκριμένη ομάδα να τον αγοράζει για 750 χιλ. τον Φεβρουάριο του 2024. Συνολικά έπαιξε με την φανέλα της 52 φορές, καταγράφοντας 2 γκολ και 6 ασίστ. Η μεταγραφή στην Ρόμα ήρθε τον Φεβρουάριο του 2025, έναντι 8.5 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει το καλοκαίρι του ίδιου έτους ένας δανεισμός στην Αϊντχόβεν (25 συμμετοχές - 1 ασίστ). Με τους «τζιαλορόσι» έχει αγωνιστεί μόλις 3 φορές, μοιράζοντας 1 ασίστ, και δεν είναι στα πλάνα του προπονητή του.

Σε διεθνές επίπεδο, αγωνίστηκε στις μικρές ομάδες της Ολλανδίας (Κ15, Κ16, Κ17, Κ18, Κ21), αλλά επέλεξε να παίξει στο Μαρόκο, κάνοντας ντεμπούτο τον Νοέμβριο του 2025 και μετρώντας έκτοτε 13 συμμετοχές, έχοντας σημαντικό ρόλο και στο φετινό Μουντιάλ.