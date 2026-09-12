Παρά τις απουσίες, ο νέος Παναθηναϊκός δείχνει που θα βασιστεί: Η ΑΕΚ έφτασε τους 56, η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπάρτακ Σουμπότιτσα έμεινε στους 59 και η ομάδα του Ομπράντοβιτς παίζοντας ομαδικό μπάσκετ έφτασε άνετα στην επικράτηση (77-59).

Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς έδειξε... κατεύθυνση. Οι «πράσινοι» έκαναν το 2/2 στο τουρνουά της Ρόδου, κέρδισαν εύκολα την Σπάρτακ Σουμπότιτσα με 77-59 και έδειξαν ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο για το μέλλον της σεζόν: την άμυνα.

Το «τριφύλλι» για δεύτερο συνεχόμενο ματς είχε ως πρώτο του μέλημα την άμυνα, δέχθηκε μόλις 59 πόντους από την πρωταθλήτρια Σερβίας (56π. δέχθηκε από την ΑΕΚ) και έδειξε πως παρά το πλουσιοπάροχο ρόστερ η άμυνα έχει τον πρώτο ρόλο στο μυαλό του Ομπράντοβιτς.

Οι «πράσινοι» έβγαλαν ενέργεια και ένταση, ο Σέρβος τεχνικός δοκίμασε πρόσωπα και σχήματα, με τις πρώτες βάσεις να έχουν μπει για τα καλά στον Παναθηναϊκό λίγο πριν την έναρξη της σεζόν. Παρά τις απουσίες, ο Παναθηναϊκός είχε ρυθμό, δείχνοντας την πολύ καλή δουλειά που κάνει ο Ομπράντοβιτς στις προπονήσεις, με τους «πράσινους» να στέλνουν αισιόδοξα μηνύματα.

Πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» ήταν για μία ακόμα φορά ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο Γάλλος γκαρντ σταμάτησε στους 13 πόντους, ενώ μοίρασε και τρεις ασίστ, την ώρα που ο Γιαμπουσέλε συμπλήρωσε 12 πόντους, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο μέρος. Πολύ καλή παρουσία του Μπόνγκα με 9 πόντους και πολλές βοήθειες στην άμυνα, με τον Μπάντιο να προσθέτει 8 πόντους, όσους είχε και ο Λευτέρης Μαντζούκας που δείχνει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του Ομπράντοβιτς.

Aναλυτικά οι πόντοι των παικτών του Παναθηναϊκού: Καλαϊτζάκης 6, Φρανσισκο 13, Μωραΐτης 3 , Μπαντιο 8, Γκραντ 6, Γιαμπουσέλε 12, Μπόνγκα 9, Ερνανγκόμεθ 7, Μητογλου 5, Μαντζούκας 8

Ορεξάτος ο Μαντζούκας, προβάδισμα δια της… άμυνας ο Παναθηναϊκός

Mε τον Μήτογλου στο «5» ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός και τον Μαντζούκα (5π.) να ξεκινά ορεξάτος το ματς, οι «πράσινοι» πήραν προβάδισμα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (8-5 στο 2’). Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς, όπως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έβγαζαν ένταση στην άμυνα, την ώρα που ο Λευτέρης Μαντζούκας πυροβολούσε από τα 6.75μ. (2/3τρ. 8π.) για το +8 (13-5 στο 4’). Οι «πράσινοι» είχαν επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό τους μέσω της άμυνας τους, ήλεγχαν απόλυτα το ματς, με τον Μπόνγκα να διαμορφώνει το 21-13 με την είσοδο του. Η σερβική ομάδα έβγαζε ενέργεια στο παιχνίδι της, βρήκαν πόντους στον αιφνιδιασμό (23-21 στο 9’), με τον Παναθηναϊκό να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (25-21).

Διατήρησαν το προβάδισμα τους οι «πράσινοι» ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό

Χωρίς σκορ για παραπάνω από 2’ στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου έμεινα οι δυο ομάδες, με τον Φρανσίσκο να σπάει το ρόδι για το 27-21 στο 13’. Μέσω της άμυνας τους οι «πράσινοι» είχαν φέρει το ματς στα μέτρα τους, με τον Φρανσίσκο να δίνει διψήφια τιμή στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού (35-25 στο 14’). Ο Μπόνγκα έβγαζε ενέργεια στην άμυνα, ο Γάλλος γκαρντ εκτελούσε από μακριά για το +11 του «Τριφυλλιού» (42-31 στο 18’) που έπαιζε σε υψηλή ένταση για φιλικό παιχνίδι. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκλεισε το πρώτο μέρος στο +11 (44-33), με την άμυνα να είναι αυτή που διέκρινε τους παίκτες των «πρασίνων».

Ανέβασε την ένταση της η Σουμπότιτσα, έβγαλε αντίδραση ο Παναθηναϊκός και διατήρησαν το προβάδισμα

Με γρήγορο σερί 5-0 μπήκε η Σπάρτακ Σουμπότιτσα στο δεύτερο ημίχρονο, με την σερβική ομάδα να κρατά τον Παναθηναϊκό χωρίς σκορ για περισσότερο από 2’ (44-38 στο 22’). Σε σχέση με το πρώτο μέρος η Σουμπότιτσα είχε ανεβάσει την ένταση της στο παιχνίδι της, ο Πίπικινς μείωσε στο -4 (46-42 στο 24’), με τον Γιαμπουσέλε να δίνει λύσεις από μακριά για το 49-42. Οι παίκτες του Ομπράντοβιτς δεν έβρισκαν εύκολα το δρόμο προς το καλάθι, με τον Τοσόφσκι να μειώνει σε απόσταση ενός σουτ (49-46 στο 26’). Οι «πράσινοι» έβγαλαν αντίδραση, έτρεξαν σερί 6-0 για να πάρουν και πάλι προβάδισμα ασφαλείας (+9, 55-46 στο 28’), με τον Μήτογλου να δίνει λύσεις από μακριά για την διψήφια διαφορά του Παναθηναϊκού (+11, 58-47 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε το Τριφύλλι στο +13 (60-47), έχοντας βάλει σημαντικές βάσεις.

Δεν έριξε ρυθμό ο Παναθηναϊκός, καθάρισε την Σουμπότιτσα με όπλο την άμυνα

Χωρίς σκορ για περίπου 3' έμεινε η Σπαρτάκ στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Γιαμπουσέλε να σκοράρει από μακριά για το 63-47. Ο Ίλιτς έσπασε το ρόδι για την σερβική ομάδα (63-49 στο 33'), ωστόσο ο Παναθηναϊκός έπαιζε σε υψηλή ένταση, στέλνοντας για πρώτη φορά την διαφορά πάνω από τους 20π. (72-51 στο 35'), βάζοντας και τυπικά τέλος στις όποιες ελπίδες της σερβικής ομάδας για ανατροπή. Ο Καλαϊτζάκης βρήκε δυο σουτ από μακριά, ο Γιαμπουσέλε κάρφωσε στον αιφνιδιασμό, με τον Παναθηναϊκό να «τρέχει» επιμέρους σκορ 28-9 στα τελευταία 10'.(74-51 στο 36'). Τα τελευταία λεπτά ήταν περισσότερο τυπικού χαρακτήρα, καθώς οι «πράσινοι» διατηρούσαν την διαφορά σε επίπεδα ασφαλείας (+21, 77-56 στο 38'). Το τελικό 77-59 φανερώνει την διαφορά δυναμικότητας των δυο ομάδων, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά και τυπικά το τουρνουά της Ρόδου, αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις (77-59).

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-33, 60-47, 77-59.