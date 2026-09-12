Στο «μηδέν» η Λίβερπουλ, νέα απώλεια η Τσέλσι

Με τον Τσιμίκα βασικό, η Λίβερπουλ έμεινε στο 0-0 με την Φούλαμ στο Anfield, ενώ η Τσέλσι έβαλε δύο γκολ στον Τζολάκη, όμως η Χαλ πήρε το 2-2 στο Λονδίνο.

Ο Άντονι Ιραόλα έδωσε φανέλα βασικού στον Κώστα Τσιμίκα για πρώτη φορά φέτος όμως η ομάδα του αν και παρέμεινε αήττητη, παραχώρησε την 3η ισοπαλία σε 4 αγωνιστικές στη φετινή Premier League. Αυτός ήταν η πρώτος βαθμός για την Φούλαμ του Άλβαρο Αρμπελόα, που στάθηκε εξαιρετικά στο Anfield και άξιζε το αποτέλεσμα.

Στο 9’ το διαγώνιο σουτ του Ίσακ από πάσα του Μπαρκολά ήταν από τις μετρημένες στιγμές των Reds, οι οποίοι στο 11’ γλύτωσαν μετά την γκάφα του Άλισον. Στο 22’ ο Μουνιόθ είχε δοκάρι για την Λίβερπουλ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ που κέριδσε ο Τσιμίκας, όμως οι φάσεις στη συνέχεια έλειψαν από τους γηπεδούχους που άκουσαν συχνά τους fans τους να τους αποδοκιμάζουν αφού η εικόνα τους και η δημιουργία ήταν σε πραγματικά κακό επίπεδο και το 0-0 ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα.

Έλληνα βασικό είχαμε και στο άλλο μεγάλο ματς στο απόγευμα, εκεί όπου η Τσέλσι υποδέχθηκε την Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη. Στο 7’ ο Ρότζερς με σουτ στην κλειστή γωνία έγινε ο πρώτος που νικά φέτος τον διεθνή keeper για το 1-0, το οποίο έμεινε μέχρι το 28’ αφού ο Μπελούμι ισοφάρισε και αναγκάσε την Τσέλσι να μείνει για 20ό σερί ματς Premier League χωρίς clean-sheet, για πρώτη φορά μετά από 65 χρόνια. Ο ίδιος παίκτης 6 λεπτά αργότερα έκανε την ανατροπή, όμως οι νεοφώτιστοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το 1-2 αφού στο 66’ ο Ζοάο Πέντρο ισοφάρισε για το τελικό 2-2.

Στα άλλα ματς που έγιναν την ίδια ώρα, η νεοφώτιστη, Ίπσουιτς, επικράτησε 2-3 της Κρίσταλ Πάλας, που έπαιζε από το 34’ με 10 εξαιτίας της αποβολής του Ντισασί, με γκολ του Φλέμινγκ στο 90’, ενώ στο τέλος «χτύπησε» και η Νότιγχαμ Φόρεστ την Άστον Βίλα (1-2), που έμεινε στον έναν βαθμό . Πολλά γκολ και στο Μπόρνμουθ - Μπρέντφορντ με τους Κλάιφερτ, Ταβερνίερ να βρίσκουν δίχτυα για τους γηπεδούχους και τον Σάντε να βάζει δύο για τους φιλοξενούμενους.