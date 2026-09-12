Bundesliga: Ασταμάτητη Ντόρτμουντ, με ψυχολογία στην Κρήτη η Χόφενχαϊμ

Στην κορυφή οι Βεστφαλοί με το απόλυτο, την ώρα που η προσεχής αντίπαλος του ΟΦΗ έκανε σεφτέ για φέτος.

Η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια και του Κωνσταντίνου Καρέτσα δεν δείχνει να επηρεάζει (ακόμα) την Μπορούσια Ντόρτμουντ, που δείχνει ότι έχει αρκετό βάθος στο φετινό της ρόστερ.

Το εμπόδιο της Πάντερμπορν ήταν μικρό και οι Βεστφαλοί με το 3-0 παραμένουν στην κορυφή της Bundesliga με το απόλυτο, μαζί με την εκπληκτική Φράιμπουργκ, που διέλυσε με 5-0 την Γκλάντμπαχ.

Την ίδια στιγμή, η Χόφενχαϊμ βρήκε ψυχολογία λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση στην Κρήτη με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα της League phase του Europa League.

Με τον Άνταμ Χλόζεκ να σκοράρει δις μετά από 16 μήνες, η ομάδα του Κρίστιαν Ίλτσερ επικράτησε με 2-1 της Στουτγκάρδης στην πρώτη φετινή της νίκη.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής της Bundesliga έχουν ως εξής:

Άουγκσμπουργκ - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2

(50’, 55’ Γκρέγκοριτς / 18’ Κοφανέ, 89’ Σικ)

Μπορούσια Ντόρτμουντ - Πάντερμπορν 3-0

(5’ Φάμπιο Σίλβα, 80’, 89’ Νμέτσα)

Φράιμπουργκ - Γκλάντμπαχ 5-0

(23’, 79’ Ένγκελχαρντ, 29’, 77’ Ματάνοβιτς, 86’ Έγκεσταϊν)

Χόφενχαϊμ - Στουτγκάρδη 2-1

(13’, 67’ Χλόζεκ / 48’ Μίτελσταντ)

Μάιντς - Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1-3

(89’ Τιτς / 9’, 60’ Τζαν Ουζούν, 45’ Μπούρκαρντ)