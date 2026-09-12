Με Ντέσερς και Τσάπρα η αποστολή του Παναθηναϊκού για Παναιτωλικό

Έχοντας εκτίσει την ποινή του στο ματς με την Κηφισιά, ο Σίριλ Ντέσερς συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Διαθέσιμος και ο Τσάπρας.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται αύριο (12/9, 21:30) τον Παναιτωλικό στο... ντέρμπι κορυφής του Πρωταθλήματος, με τους «πράσινους» να ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε και την 23μελη αποστολή, στην οποία συμπεριλαμβάνεται φυσικά ο Σίριλ Ντέσερς, που εξέτισε την ποινή της αποβολής του στο ματς με την Κηφισιά.

Μέσα είναι και ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας, για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη (13/9, 21.30) αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Το πρόγραμμα προπόνησης άρχισε με προθέρμανση και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, τακτική, τελειώματα και στατικές φάσεις.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία επέστρεψαν ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας και ο Σίριλ Ντέσερς. Αναλυτικά, την 23άδα της αποστολής απαρτίζουν οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ».