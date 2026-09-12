Η Γαλλία κέρδισε και την οικοδέσποινα Γερμανία (86-64) και έτσι πέρασε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών.

Η Γαλλία προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, επικρατώντας της οικοδέσποινας Γερμανίας με 86-64 στην κατάμεστη Berlin Arena. Οι «Les Bleues» είχαν τον έλεγχο σχεδόν σε ολόκληρο τον αγώνα, άντεξαν στις σύντομες γερμανικές αντιδράσεις και περιμένουν πια τον αντίπαλό τους στον τελικό.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στην πρώτη περίοδο. Η Γαλλία διατηρούσε μικρό προβάδισμα, όμως η Μαρί Γκούλιχ ευστόχησε 37 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, δίνοντας στη Γερμανία το μοναδικό της προβάδισμα με 23-22. Η απάντηση των Γαλλίδων υπήρξε άμεση και, τελικά, καθοριστική.

Από τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου δεκαλέπτου έως τα μέσα του δεύτερου, η Γαλλία πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 12-5. Περιόρισε τα λάθη της, αξιοποίησε τις επιθέσεις της και εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Γερμανίας, μετατρέποντας τη ρευστή κατάσταση σε προβάδισμα οκτώ πόντων. Από εκεί και πέρα δεν βρέθηκε ξανά πίσω στο σκορ, κλείνοντας το ημίχρονο στο 45-38.

Η Γερμανία επιχείρησε να επιστρέψει στην τρίτη περίοδο. Με τη Νιάρα Σαμπάλι πρωταγωνίστρια έτρεξε ένα σερί 7-0 και μείωσε σε 54-45, δίνοντας προσωρινά ενέργεια στην εξέδρα. Η Γαλλία, ωστόσο, δεν έχασε την ψυχραιμία της, απορρόφησε την πίεση και αποκατέστησε γρήγορα τον έλεγχο.

Η Γκάμπι Γουίλιαμς ήταν η κορυφαία μορφή του ημιτελικού. Σημείωσε 22 πόντους και επηρέασε το παιχνίδι σε δημιουργία, ριμπάουντ και άμυνα, χωρίς να υποπέσει σε λάθος. Η Ζανέλ Σαλαούνν πρόσφερε 14 πόντους και 11 ριμπάουντ, η Μαρίν Γιοχανές σημείωσε 13 πόντους και η Βαλεριάν Αγιαγί άλλους 10. Για τη Γερμανία, η Γκούλιχ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με νταμπλ νταμπλ.

Οι γηπεδούχες έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια στην τέταρτη περίοδο, πλησιάζοντας στους δέκα πόντους. Εκεί, όμως, η Γαλλία έκλεισε τον αγώνα με αναπάντητο σερί 12-0 και δεν πανικοβλήθηκε όταν η Γερμανία προσπάθησε να μεταφέρει τον ενθουσιασμό της εξέδρας στο παρκέ.

Η Γαλλία συνδύασε επιθετική ισορροπία, αμυντική συνέπεια και πνευματική σταθερότητα, στέλνοντας σαφές μήνυμα ενόψει του τελικού.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 45-38, 64-50, 86-64

Τα στατιστικά του αγώνα.