Πρώτο «τρίποντο» για ΑΕΛ, λύγισε δύσκολα την Ζάκυνθο

Αν και όπως συνέβη στο ματς της πρεμιέρας και πάλι εντός έδρας απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας (1-1), η ΑΕΛ προβλημάτισε ξανά με την απόδοσή της, «λύγισε» τελικά την αξιόμαχη Ζάκυνθο (1-0) χάρη σε τέρμα του Κύπριου Ανδρέα Μακρή, που σημειώθηκε από το 8ο μόλις λεπτό, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Στο 6΄ ο Καμπετσής βρέθηκε στο έδαφος μέσα στη μεγάλη περιοχή, σε διεκδίκηση με τρεις αμυνόμενους των φιλοξενούμενων και ο ρέφερι Γιαννούκας (Δωδεκανήσου) έδειξε την άσπρη βούλα, παρά τις διαμαρτυρίες.

Ο Μακρής δεν... λάθεψε από τα έντεκα βήματα, νίκησε τον Τσόγκα, για το 1-0 των «βυσσινί» που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ, αν και η Ζάκυνθος παρουσιάστηκε ιδιαίτερα απειλητική και αξιόμαχη στο υπόλοιπο, έχοντας μάλιστα και σε μεγάλα διαστήματα τον έλεγχο του ματς.

ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Μπούσης, Ρισβάνης, Καραγιαννίδης (65΄ Τσελεπίδης), Τσιγγάρας, Αντράντα (65΄ Νταμιάν Σίλβα), Μακρής, Νοικοκυράκης (78΄ Παρράς), Αλμπάνης (58΄ Νίτσος), Καμπετσής (78΄ Παπαγεωργίου).

Ζάκυνθος (Περικλής Αμανατίδης): Τσόγκας, Στίκας, Γυφτομήτρος, Πεταυράκης, Ροντρίγκες, Κάτσε, Παναγιωτούδης, Νέιρα, Κουάδρα, Μπαστακός (82΄ Νάτσος), Ζοάο Μάριο (76΄ Χατζηδημητρίου).